Τέλος οι δικαιολογίες, ο ΠΑΟΚ παίζει το πρωτάθλημα!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου προσπαθεί μέσα από το blog του στο gazzetta να αποτυπώσει πώς αλλάζει το κλίμα μέσα και γύρω από τον ΠΑΟΚ τώρα που ξεκινάει η προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος. Κι ένα ερωτηματικό στο φινάλε για τη δικαιοσύνη στη χώρα.

Ραντεβού στην Τούμπα! Αλλά και πιο νωρίς στο ξενοδοχείο ώστε ο κόσμος να πάει μαζί με την ομάδα στο γήπεδο! Η τελική προσπάθεια για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ξεκινάει…

Χρειάζεται ένα ακόμη κείμενο να καταγραφεί η φετινή κατάσταση στον ΠΑΟΚ; Δεν έχει κουράσει τους πάντες η ανάλυση της πραγματικότητας μέχρι και τώρα; Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας, όπως ΠΑΝΤΑ ο Ράζβαν Λουτσέσκου χρειάστηκε λίγες εβδομάδες να περάσει τις αρχές και τη νοοτροπία του στο γκρούπ, η ομάδα πετούσε από τον Οκτώβριο και μετά, μέχρι να έρθει το εξουθενωτικό πρόγραμμα του Φεβρουαρίου που συνδυάστηκε με πολλούς τραυματισμούς και την έξτρα καταπόνηση των υγιών που πήραν το βάρος. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος, αλλά ακόμη και τώρα είναι ο μόνος που διεκδικεί το νταμπλ στην Ελλάδα.

Τελείωσαν όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ είναι τρεις πόντους από την κορυφή και όπως οι άλλοι διεκδικητές έτσι κι αυτός έχει έξι μεγάλα ντέρμπι για να πετύχει τον μεγάλο του στόχο. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό: Ο στόχος! Μπροστά στο πρωτάθλημα όλα μα όλα τα άλλα περνάνε στην άκρη!

- Ποιος ασχολείται με τους απόντες; Έχεις κάποια μεγάλο σημασία ποιοι είναι εκείνοι που δεν αγωνίζονται στο πρώτο μεγάλο ματς playoffs;

- Τι σημασία έχει το πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων που έφερε πρώτο αντίπαλο τον Παναθηναϊκό; Μεγάλος αντίπαλος κι αυτός, θα γίνει ένα σπουδαίο ντέρμπι, όπου πάνω απ’ όλα μετράει το τρίποντο!

- Έχει αξία ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από το -3, τέτοια όμως που δίνει κίνητρο έξτρα συγκέντρωσης στους παίκτες από το πρώτο λεπτό. Έχουν μάθει στην μεγάλη πίεση…

Η ομάδα του ΠΑΟΚ συνήθισε στην κατάσταση που επικρατεί και επειδή είναι ένα γκρουπ που επί χρόνια κάνει πρωταθλητισμό στις ιδιαίτερες ελληνικές συνθήκες, ξεχνάει κάθε δικαιολογία και δευτερευούσης σημασίας γεγονός για να ξεκινήσει από αύριο την προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Πρώτος και πολύ μεγάλος στόχος να εξισορροπήσει την κατάσταση στη βαθμολογία, αφού αύριο δεν υπάρχει συνδυασμός αποτελεσμάτων ο οποίος θα φέρει τον ΠΑΟΚ πρώτο στη βαθμολογία. Το σύνολο του Λουτσέσκου ξεκινάει στο -3 και θέλει από αύριο να είναι στο -1 για να πάει μετέπειτα στα άλλα πέντε παιχνίδια.

Πολύ καλό μήνυμα συσπείρωσης και ξεσηκωμού από τους οπαδούς οι οποίοι με το κάλεσμα στο ξενοδοχείο ώστε να συνοδεύσουν την ομάδα στο γήπεδο δίνουν το σύνθημα σε όλους ότι κάτι μεγάλο και ξεχωριστό ξεκινάει! Το ματς στην γεμάτη Τούμπα ξεκινάει στις 7, κόσμος θα υπάρχει στους δρόμους από τις 5!

Ένας κόσμος που δοκιμάστηκε φέτος σε μόνιμες συνθήκες πένθους! Μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση από τον Ιανουάριο και μετά που σίγουρα έπαιξε τον ρόλο της στο κλίμα του γηπέδου. Όπως όλα δείχνουν αύριο θα είναι όλα πολύ διαφορετικά. Όλος ο ΠΑΟΚ έχει εμπεδώσει ότι ξεκινάει η προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος. Μόνο αυτό! Ο ΠΑΟΚ πάει για το πρωτάθλημα, επιδιώκει να κατακτήσει και το νταμπλ και όλος ο Οργανισμός αφοσιώνεται σε αυτή τη μάχη.

Η ομαδάρα του Λουτσέσκου που επίσης περνάει δύσκολα τελευταία, αφήνει τα πάντα στην άκρη, ξεχνάει προβλήματα και απουσίες και σε ένα γεμάτο γήπεδο πάει να δείξει και πάλι ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα!

* Όσο περνούν τα χρόνια τόσο και μεγαλώνει η αίσθηση στην ελληνική κοινωνία ότι δεν μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Στους ρυθμούς της και στην απόδοση. Όταν από χθες ελληνική ΠΑΕ ( ο Άρης) καταγγέλει ότι ο προπονητής της χρηματίστηκε με πριμ από άλλη ΠΑΕ, είναι δυνατόν ακόμη να μην έχουμε κλήσεις για καταθέσεις και για περισσότερα στοιχεία; Ποια ΠΑΕ είναι εκείνη που προχώρησε σε τέτοια πράξη; Ο Άρης το γνώριζε και το άφησε έτσι χωρίς καταγγελία την ώρα της διάπραξης αυτής της πράξης; Μία φορά έγινε κάτι τέτοιο ή και παραπάνω; Επιτέλους ας νιώσουμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη…

Όσον αφορά στη πιο σημαντική υπόθεση της δολοφονίας του Κλεομένη, οι Αρχές θα βαρύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας εξυχνίασης με το χάσιμο πολύτιμων ημερών αμέσως μετά το έγκλημα στην προσπάθεια συλλογής στοιχείων. Είναι τρομερό αυτό που (δεν) έκαναν! Γιατί έχασαν μία εβδομάδα μέχρι να πεισθούν ότι πρόκειται για έγκλημα με οπαδική βάση και έτσι απώλεσαν τόσα στοιχεία αναφορικά με τον κατηγορούμενο που αναζητούν τώρα και με τόση καθυστέρηση;

