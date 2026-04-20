Μπούσης: «Ερχόμαστε, τίποτα δεν μας σταματάει»

Ο ισχυρός άνδρας του κρητικού club ανέβασε φωτογραφίες από τους φίλους του ΟΦΗ που ήταν στα... βουνά στη Λιβαδειά και έστειλε το μήνυμά του.

Ο Μιχάλης Μπούσης έκανε μία σειρά με insta stories βάζοντας φωτογραφίες με κόσμο του ΟΦΗ από τον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό. Ενόψει του τελικού Κυπέλλου του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στην πόλη του Βόλου έγραψε σχετικά: «Ερχόμαστε. Τίποτα δεν μας σταματάει. ΟΦΗ σημαίνει περηφάνια. Στεκόμαστε ενωμένοι».