ΠΑΟΚ 100 χρόνια: Η Παρτιζάν ευχήθηκε χρόνια πολλά
Η Παρτιζάν ευχήθηκε στον ΠΑΟΚ για τον εορτασμό ενός αιώνα ζωής.
Οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν αδερφικές σχέσεις και ο σύλλογος του Βελιγραδίου έστειλε τις δικές του ευχές. «Η Παρτιζάν συγχαίρει τον ΠΑΟΚ για την 100ή επέτειό του!
Με τα χρόνια, οι ομάδες και οι οπαδοί μας συνδέονται με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινή φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα - γι' αυτό αυτή η επέτειος είναι σημαντική για την ομάδα μας και μοιραζόμαστε ειλικρινά τη χαρά σας εδώ στο Βελιγράδι.
Χρόνια πολλά!».
FK Partizan čestita 100 godina postojanja Fudbalskog kluba PAOK!— FK Partizan (@FKPartizanBG) April 20, 2026
Tokom godina, naši klubovi i navijači povezani su uzajamnim poštovanjem, iskrenim prijateljstvom i istim crno-belim bojama – zbog toga je ovaj jubilej važan i našem klubu i iskreno delimo vašu radost ovde u… pic.twitter.com/YOvYtQi4wT
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.