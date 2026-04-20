ΠΑΟΚ 100 χρόνια: Η Παρτιζάν ευχήθηκε χρόνια πολλά

Γιώργος Σακελλαρίου
Η ανάρτηση της Παρτιζάν για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

Η Παρτιζάν ευχήθηκε στον ΠΑΟΚ για τον εορτασμό ενός αιώνα ζωής.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν αδερφικές σχέσεις και ο σύλλογος του Βελιγραδίου έστειλε τις δικές του ευχές. «Η Παρτιζάν συγχαίρει τον ΠΑΟΚ για την 100ή επέτειό του!

Με τα χρόνια, οι ομάδες και οι οπαδοί μας συνδέονται με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινή φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα - γι' αυτό αυτή η επέτειος είναι σημαντική για την ομάδα μας και μοιραζόμαστε ειλικρινά τη χαρά σας εδώ στο Βελιγράδι.

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ 100 χρόνια: Ο Ιβάν Σαββίδης υποσχέθηκε να μεγαλώσει κι άλλο τον σύλλογο
image

Χρόνια πολλά!».

 

@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
     

