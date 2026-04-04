Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την πρεμιέρα των playouts της Super League, τη Stoiximan GBL και τις αναμετρήσεις στα προημιτελικά του Κυπέλλου FA.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Από τις σημερινές (4/4) αναμετρήσεις ξεχωρίζουν αυτές της πρεμιέρας των playouts της Super League, αλλά και τα παιχνίδια της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αναλυτικότερα, την αυλαία για τα playouts ανοίγει το Κηφισιά - Πανσερραϊκός στις 16:00, το οποίο θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Στη συνέχεια, ακολουθεί στις 18:00 το Αστέρας ΑΚΤΟR- ΑΕΛ Novibet (Nova Sports 2), ενώ η δράση στο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στις 20:00 με το Παναιτωλικός - Ατρόμητος (Cosmote Sport 1).

Στο μπάσκετ, η 24η στροφή της Basket League ξεκινά σήμερα με πέντε ματς. Στις 16:00 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ (ΕΡΤ2), την ίδια ώρα ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ηρακλή (ΕPT Sports 1)και στις 18:15 ακολουθούν το Προμηθέας - Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2) και το ΠΑΟΚ - Καρδίτσα.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα προημιτελικά του Κυπέλλου FA, με τη Μάντσεστερ Σίτι να κοντράρεται με τη Λίβερπουλ στις 14:45 (Cosmote sport 3) και την Τσέλσι να παίζει με την Πορτ Βέιλ στις 19:15 (Cosmote Sport 3).