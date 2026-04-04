Με τρεις αγώνες ξεκινά η διαδικασία των play outs το Σάββατο που προηγείται χρονικά των play offs 1-4 αλλά και 5-8.

Το Σάββατο κάνει restart η ελληνική Λίγκα με τα play Outs. Η πρώτη αγωνιστική σε αυτήν την διαδικασία θα έχει τα εξής ματς: Κηφισιά - Πανσερραϊκός, Αστέρας - ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικός - Ατρόμητος. Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας στα play Outs της Stoiximan Super League 1 αλλά και τα κριτήρια ισοβαθμίας:

Σάββατο 04 Απριλίου, 2026

Play Outs 1η αγωνιστική:

16.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 (ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ CS1HD)

18.00: ASTERAS AKTOR - ΑΕΛ NOVIBET ("ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS2HD)

20.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ CS1HD)

Αναφορικά με τα κριτήρια ισοβαθμίας σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Play Offs Group 1-4, Play Offs Group 5-8 και Play Outs, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play Offs Group 1-4 / Play Οffs Group 5-8 / Play Οuts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Play Οffs Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play Offs Group 1-4 / Play Offs Group 5-8 / Play Outs αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.