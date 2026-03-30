Ο Μάριος Ηλιόπουλος απαλλάχθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, για την υπόθεση των δηλώσεων μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Για ακόμα μια μεγάλη δικαίωση κάνουν λόγο στην ΑΕΚ.

Την απαλλαγή του Μάριου Ηλιόπουλου για την υπόθεση των δηλώσεων μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αποφάσισε η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Στην πρωτόδικη απόφαση από την Πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ η ΑΕΚ απαλλάχθηκε, ενώ στον Ηλιόπουλο είχε επιβληθεί πρόστιμο 20.000 ευρώ για «δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ».

Στην ΑΕΚ μάλιστα κάνουν λόγο ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια ακόμα μεγάλη δικαίωση, καθώς από πέρυσι ο ιδιοκτήτης της Ένωσης δικαιώνεται πανηγυρικά και αθωώνεται όπου κι αν παραπέμπεται. Μάλιστα η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν και η πρώτη στην οποία είχε δεχθεί ποινή, καθώς σε όλες τις προηγούμενες είχε αθωωθεί πρωτόδικα και τελικά δικαιώνεται και σε αυτήν στην Επιτροπή Εφέσεων.

Στην πρώτη εκδίκαση στην Πειθαρχική Επιτροπή, είχε παραβρεθεί ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον νομικό του εκπρόσωπο τον Χάρη Γρηγορίου. Εκεί είχε παραδοθεί στην Επιτροπή πλήθος στοιχείων που αφορούσαν όσα θεωρεί ντροπή για το ποδόσφαιρο και στα οποία είχε αναφερθεί και στις δηλώσεις μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Στην πρωτόδικη απόφαση ασκήθηκε έφεση, στην εκδίκαση της οποίας την προηγούμενη εβδομάδα παραβρέθηκε και πάλι ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος με νομικό εκπρόσωπο τον Χάρη Γρηγορίου. Ομοφώνως τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν την απαλλαγή του Μάριου Ηλιόπουλου. Μάλιστα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Υφαντή Εφέτη Δ.Δ , ανατέθηκε η εισήγηση σε δύο εισηγήτριες, την κ. Αγγελική Μακρυγιώργου αναπληρωτή πρόεδρο – Εφέτη και την κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλια, μέλος - Εφέτη. Στο σκεπτικό της Επιτροπής Εφέσεων τονίζεται μεταξύ άλλων πως ο κ. Ηλιόπουλος εξέφρασε αξιολογικές κρίσεις, μένοντας στο όριο που αρμόζει, ενώ υπάρχει και δικαιολογημένο ενδιαφέρον λόγω της θέσης του.

Όπως γίνεται αντιληπτό λοιπόν η συγκεκριμένη απόφαση έχει πολύ μεγάλη σημασία ως προς το ηθικό του θέματος καθώς τόσο οι δηλώσεις όσο και τα στοιχεία που έδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος τόσο στην πρώτη εκδίκαση όσο και στην έφεση ήταν σημαντικά. Έτσι στην ΑΕΚ, όπως προαναφέραμε, θεωρούν πως η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση και για το γεγονός πως μετά τα όσα έγιναν με τον Μάκελι, ο Ηλιόπουλος βγήκε άμεσα και είπε όσα είπε, όπως και για όσα ανέφερε στις δύο εκδικάσεις.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ: «Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5445_/24-02-2026 έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου, κύριου μετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της με αριθμό 259/-2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Εξαφανίζει την με αριθμό 259/-2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση επί της από 04-02-2026 πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων. Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση».