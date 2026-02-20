Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απάλλαξε την ΑΕΚ, ενώ επέβαλε πρόστιμο στον Μάριο Ηλιόπουλο για «δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ».

Εννέα ημέρες μετά την απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, έχουμε την απόφαση από το αρμόδιο όργανο. Όπως έγινε γνωστό η ΑΕΚ απαλλάχθηκε από την αποδιδόμενη πειθαρχική παράβαση, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης είχε κληθεί από τον Υπεύθυνο Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, για «δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ», μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

H απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ

«Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ).

Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)».