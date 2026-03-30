Μπέος: «Στον αγώνα της Εθνικής μας, έμαθα για μεθοδεύσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε μέσω ανάρτησής του για το ενδεχόμενο της αύξησης των ομάδων της Super League από 14 σε 16, υπονοώντας ότι πίσω από αυτό κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο Αχιλλέας Μπέος προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση, μέσω της οποίας καταγγέλλει παρασκηνιακές μεθοδεύσεις «πραξικοπηματικού χαρακτήρα» σχετικές με την αναδιάρθρωση της Super League.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Βόλου, αναφέρθηκε σε πληροφορίες για την αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση εξυπηρετεί αποκλειστικά επιχειρηματικά συμφέροντα κι όχι το καλό του αθλήματος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

«Για επιχειρούμενες μεθοδεύσεις, πραξικοπηματικού χαρακτήρα, που αν ευοδωθούν θα μας φέρουν ως ελληνικό ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω, σε μαύρες εποχές για την πατρίδα μας, ενημερώθηκα από συζητήσεις που είχα στο περιθώριο του πρόσφατου αγώνα της Εθνικής μας ομάδας με την Παραγουάη.

Σε μια εποχή που όλοι παλεύουμε για ένα πιο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο πρωτάθλημα έρχονται πληροφορίες που θέλουν κινήσεις στο παρασκήνιο για να υπάρξει αναδιάρθρωση και οι ομάδες στη super league να αυξηθούν από 14 σε 16, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα και σίγουρα όχι το καλό του ποδοσφαίρου μας.

Μια τέτοια μεθόδευση βρίσκει τόσο εμένα, προσωπικά, όσο και την ΠΑΕ Βόλος, κατηγορηματικά αντίθετους, αφού επαναλαμβάνω μας γυρίζει σε μαύρες εποχές, και από πλευράς μας θα υπάρξει προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο για να την αποτρέψουμε. Οι τίτλοι, οι διακρίσεις, οι «σωτηρίες» ή οι υποβιβασμοί πρέπει να κρίνονται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και μόνο.

Καλώ τον αρμόδιο υπουργό και συνολικά την Κυβέρνηση, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μην υποκύψουν στις πιέσεις και να μην νομοθετήσουν ένα έκτρωμα, που θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο προς χάριν επιχειρηματικών μικροσυμφερόντων».



