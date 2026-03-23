Μπέος: «Υπάρχουν διαιτητές με νοοτροπία ότι πρέπει να εξυπηρετούν τους αποκαλούμενους ''μεγάλους''»

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου μετά τη νίκη του Βόλου κόντρα στον ΠΑΟΚ και οι καταγγελίες κατά της διαιτησίας.

Eκπληκτικός o Βόλος στην 26η και τελευταία αγωνιστική πριν τα Play Off της Super League, καθώς με γκολ στο 95' έκανε την ανατροπή κι επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου κατάφερε να στερήσει βαθμούς από τον Δικέφαλο του Βορρά και να βρεθεί στα Play Offs 5-8, με τον Αχιλλέα Μπέο να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες και το επιτελείο μέσω ανάρτησής του.

Ο πρόεδρος του Βόλου στάθηκε και στη διαιτησία, για την οποία ανέφερε ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγαλύτερων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Αχιλλέας Μπέος στην ανάρτησή του

«Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή, στο staff και σε όλους τους εμπλεκόμενους στον οργανισμό της ποδοσφαιρικής ομάδας του Βόλου, που απέδειξαν ότι μπορούν να έχουν δικαίωμα στο όνειρο, θέτοντας και υλοποιώντας υψηλούς στόχους.

Εκαναν περήφανη όλη την πόλη του Βόλου και επιβεβαιώνοντας την αρχή ότι οι ομάδες χτίζονται σιγά σιγά και πως χρειάζεται χρόνος, έστειλαν το αισιόδοξο μήνυμα πως το μέλλον της ανήκει

Σε ό,τι αφορά το χθεσινό ματς αισθάνομαι ειλικρινά ντροπή για τη διαιτησία, που από το 1ο, κιόλας, λεπτό έδειξε τις προθέσεις της. Είναι λυπηρό να συνεχίζεται ακόμη και σήμερα το φαινόμενο να υπάρχουν διαιτητές με νοοτροπία ότι τα σφυρίγματά τους πρέπει να εξυπηρετούν τους αποκαλούμενους «μεγάλους», που ασφαλώς δεν χρειάζονται διαιτητές - φιλιππινέζες για να κερδίσουν.

Αντίθετα είναι υγεία για το ίδιο το ποδόσφαιρο και προσδίδει άλλη αίγλη στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν μια μικρομεσαία ομάδα μπορεί και ορθώνει το ανάστημά της διεκδικώντας και παίρνοντας αυτό που της αναλογεί. Προσπάθειες να τους στερήσουν το δικαίωμα αυτό γεννά πραγματικά θλίψη και ανήκουν σε ένα μαύρο παρελθόν, που πέρασε ανεπιστρεπτί».