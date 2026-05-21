Superleague: Απαλλάχθηκε ο Καζίας, πρόστιμα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ακόμη τρεις

Με πρόστιμα τιμωρήθηκαν πέντε ομάδες, ενώ ο Τάσος Καζίας απαλλάχθηκε από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League ανακοίνωσε τις νέες του αποφάσεις για πειθαρχικές παραβάσεις που αφορούν αγώνες του Μαΐου 2026, επιβάλλοντας χρηματικά πρόστιμα σε αρκετές ΠΑΕ, ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε απαλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας απαλλάχθηκε από την αποδιδόμενη σε κείνον πειθαρχική παράβαση. Ενώ ο Λεβαδειακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1.500 ευρώ . Ο Ολυμπιακός καλείται να πληρώσει συνολικά 7.000 ευρώ για παραβάσεις στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (13-5-2026).

Ακόμη η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 13.500. Παράλληλα, ο Αστέρας AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.000 ευρώ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό (12-5-2026), ενώ η ΑΕΛ Novibet με πρόστιμο 600 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της λίγκας με τις αποφάσεις του οργάνου

Απόσπασμα



Αρ. Απόφ. 164/21-5-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων

πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.



(αγώνας της 13-5-2026 με την ΠΑΕ ΟΦΗ)



Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας





Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών



Κοινοποίηση: - SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ - ΕΠΟ





Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 165/21-5-2026



ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία

τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της

πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τέσσερις

προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 52/12-2-2026, 87/12-3-2026,

114/8-4-2026 και 159/14-5-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του

παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της

ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ

για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3

και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη

χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η

πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ.

α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού επτά

χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.



(αγώνας της 13-5-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)



Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας





Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών



Κοινοποίηση: - SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ - ΕΠΟ

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 167/21-5-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες

σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των δέκα

χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε

καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής

της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δώδεκα προγενεστέρως

διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,

δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11

12-2025, 3/7-1-2026, 21/23-1-2026, 28/29-1-2026, 41/6-2-2026,

51/12-2-2026, 76/5-3-2026, 84/12-3-2026, 131/23-4-2026 και

158/14-5-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος

πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ, β) τη

χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για

την 3η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της

καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις

σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας

αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025,

41/6-2-2026 και 76/5-3-2026

τελεσίδικων αποφάσεων του

παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. Ι, α’, ε’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ

για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3

και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) τη

χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 5η πράξη

(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15

παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκατριών

χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00) ευρώ.



(αγώνας της 17-5-2026 με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)



Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας





Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών







Κοινοποίηση: - SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ - ΕΠΟ







Απόσπασμα



Αρ. Απόφ. 162/21-5-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR τη χρηματική ποινή

των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).



(αγώνας της 12-5-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ)



Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας





Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών



Κοινοποίηση: - SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ - ΕΠΟ

Απόσπασμα



Αρ. Απόφ. 163/21-5-2026



ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

2) Α. ΚΑΖΙΑΣ (Πρόεδρος)



Απαλλάσσει τους εγκαλουμένους από την αποδιδόμενη

σε αυτούς πειθαρχική παράβαση.





(αγώνας της 12-5-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)





Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας





Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών



Κοινοποίηση: - SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ - ΕΠΟ

Απόσπασμα



Αρ. Απόφ. 166/21-5-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET α) τη χρηματική ποινή

των πεντακοσίων (500,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ.

γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των διακοσίων

(200,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 5 περ. 1, 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ,

38 παρ. 3 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1

2025-2026).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού εξακοσίων

(600,00) ευρώ.



(αγώνας της 16-5-2026 με την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)



Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας





Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών



Κοινοποίηση: - SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑ - ΕΠΟ