Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε από την Μπόχουμ ο Τσόκαϊ
Παίκτης της Μπόχουμ είναι πλέον ο Ένις Τσόκαϊ, αφού ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον γερμανικό σύλλογο για δύο χρόνια, ο οποίος θα αγωνιστεί και πάλι του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία.
Ο 27χρονος αμυντικός μέσος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό τους και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο εξωτερικό, όπως σας είχε προϊδεάσει το Gazzetta.
Ο Αλβανός χαφ πέρυσι αγωνίστηκε ξανά ως δανεικός στον Λεβαδειακό και πραγματοποίησε 37 συμμετοχές, δίνοντας και μία ασίστ, στα περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.
Υπήρξε παίκτης του «τριφυλλιού» από το καλοκαίρι του 2022, όταν και είχε αποκτηθεί αντί 1 εκατ. ευρώ από την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και στα τέσσερα αυτά χρόνια έκανε τρεις δανεισμούς, έναν στην Όσιγιεκ και δύο στον Λεβαδειακό.
Συνολικά με τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε 27 φορές με την πρώτη ομάδα και τρεις με τη δεύτερη, χωρίς ποτέ να καταφέρει να σκοράρει.
Welcome to #meinVfL, Enis Cokaj!
The Albanian midfielder joins the club from Panathinaikos on a free transfer until 2028! 😍#Cokaj2028 pic.twitter.com/ZMQBJDyhG9— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) May 20, 2026
