Ζέλσον: «Έχουμε δεθεί σαν γκρουπ, βρισκόμαστε στην καλύτερη μας φάση»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το σχόλιό του στις δηλώσεις του στα κανάλια της Magenta TV πριν από το επερχόμενο ματς του Ολυμπιακού (της Κυριακής) με την Καλαμάτα.

Η δήλωση του Ζέλσον, του εξτρέμ του Ολυμπιακού στο Magenta TV πριν το Ολυμπιακός - Καλαμάτα:

Η ομάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή φάση εξέλιξης. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Όσα δουλεύουμε καθημερινά φέρνουν αποτέλεσμα. Έχουμε δεθεί σαν γκρουπ και νομίζω πως βρισκόμαστε στην καλύτερη μας φάση. Ωστόσο θέλουμε να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο.

Το γνωρίζαμε πως αυτό θα είναι το πρόγραμμα και για αυτό είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Όλοι είμαστε χρήσιμοι και διαθέσιμοι για να βοηθήσουμε την ομάδα όποτε το χρειάζεται. Δεν υπάρχει θέμα ενέργειας. Όλοι θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε την απαραίτητη φρεσκάδα για να αντιμετωπίσουμε και το ματς με την Καλαμάτα.