ΠΑΟΚ και τραυματισμοί! Τελικά τι γίνεται;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου προσπαθεί να καταγράψει όσο περισσότερα στοιχεία και να σχολιάσει το πιο πολυσυζητημένο ζήτημα του ΠΑΟΚ αυτό το τελευταίο διάστημα.

Πολύ δύσκολο ζήτημα! Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα όταν πας να γράψεις και να αναλύσεις σε ένα blog κάτι τέτοιο που αγγίζει πολλά ευαίσθητα δεδομένα. Όταν όμως κάθε μέρα ο κόσμος ασχολείται και προβληματίζεται με αυτό, πρέπει να γίνει η προσπάθεια… Πρέπει να ξεκινήσουμε με μερικά δεδομένα αυτής της κρίσιμης για τον ΠΑΟΚ υπόθεσης. Μερικά από όσα έγιναν και σε μεγάλο ποσοστό δεν αμφισβητούνται:

- Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει μεγάλο πρόβλημα με τις απουσίες παικτών του από τραυματισμούς

- Το πρόβλημα των πολλών αγώνων που έχουν χάσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ επηρέασε την εικόνα, τα αποτελέσματα και φυσικά την πορεία της ομάδας ειδικά το τελευταίο δίμηνο οπότε και το πρόγραμμα έγινε πιο δύσκολο από ποτέ!

- Αναφορικά με τους τραυματισμούς που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν και προσωπικά δεδομένα (αλλά όχι μόνο γι’ αυτόν τον λόγο) η ΠΑΕ ΔΕΝ είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει με ΚΑΘΕ λεπτομέρεια το κοινό. Το δικό της, αλλά και των άλλων ομάδων…

- Πάμε και στην αλφαβήτα: Άλλο ο μυϊκός τραυματισμός που προέρχεται από συγκεκριμένες αιτίες, αρκετές από τις οποίες πλέον προλαμβάνονται και άλλο… χτύπημα-ατύχημα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Παράδειγμα: Ο Κωνσταντέλιας φέτος είχε δύο θλάσεις. Ο Κένι και ο Γιακουμάκης τελευταία χτύπησαν και πραγματικά ατύχησαν μέσα στο παιχνίδι.

- Ο γιατρός σε μία ομάδα έρχεται ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ και ΜΕΤΑ το πρόβλημα. Ο γιατρός προσπαθεί λοιπόν να το αντιμετωπίσει ΑΦΟΥ αυτό προκύψει.

- Όταν ένα club όπως ο ΠΑΟΚ έχει 50+ παιχνίδια σαφώς θα αντιμετωπίσει και αρκετά προβλήματα κάτι που ισχύει για όλους

Μέσα από τα παραπάνω απαντώνται ήδη μερικοί από τους προβληματισμούς για το αν φταίει ο γιατρός ή για τους λόγους που (και) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ενημερώνει αναλυτικά και κατά γράμμα για κάθε λεπτομέρεια που αφορά την υγεία και τους τραυματισμούς των παικτών. Όταν βέβαια συμβαίνει κάτι τέτοιο, αναπόφευκτα δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Ο κόσμος δεν ξέρει, δυσανασχετεί, πιέζει, οι δημοσιογράφοι πρέπει… κάτι να πουν και πολλές φορές κάνουν κακές ή άστοχες εκτιμήσεις και παρατηρείται το φαινόμενο… άλλα να παραμένει το κοινό και άλλα να γίνονται.

Έτσι γίνεται και τώρα στον ΠΑΟΚ: Η εκτίμηση… «δεν δείχνει να έχει κάτι τόσο σοβαρό ο Κένι» γίνεται στην αρχή γιατί έτσι «φαίνεται», ο παίκτης ολοκληρώνει την θεραπεία του, οι εξετάσεις στη φτέρνα είναι πλέον καθαρές και εκεί που περιμένεις ότι θα… μπει, εκείνος πονάει γιατί η περιοχή είναι ευαίσθητη και τελικά ΔΕΝ μπορεί να προπονηθεί με την ομάδα, αλλά και να παίξει. Όταν η ομάδα κερδίζει παρολ’ αυτά, το ζήτημα με το κάθε Κένι ξεπερνιέται, όταν δεν έρχεται το αποτέλεσμα, όπως πάντα όλα μεγαλοποιούνται!

Η ουσία παίκτη-παίκτη

Όλα τα παραπάνω αφορούν και το επικοινωνιακό κομμάτι με όλες τις παρεξηγήσεις που και τώρα υπάρχουν. Στην ουσία όμως ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα! Αυτό δεν αλλάζει.

- Όταν ο Κωνσταντέλιας έχει υποστεί δύο θλάσεις και έχει χάσει φέτος 15 ματς, υπάρχει ζήτημα. Το γιατί ο Ντέλιας που είναι ό τι σημαντικότερο στον ΠΑΟΚ, έφθασε να είναι ενδέκατος σε συμμετοχές, είναι κάτι σχεδόν απογοητευτικό! Το γιατί αντιμετώπισε το ίδιο μυϊκό ζήτημα στην ίδια μυϊκή ομάδα το Νοέμβριο, αλλά και μετά στις αρχές Φεβρουαρίου, οφείλει η ομάδα, αλλά και ο ίδιος να το ψάξουν πάρα πολύ έντονα. Λάθος θεωρούν ότι δεν έγινε στη διαχείρισή του και στις δύο περιόδους, ειδικά στη δεύτερη που πριν το ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός κατά το οποίο έγινε η ζημιά ΔΕΝ ήταν τόσο επιβαρυμένος.

- Όταν ο «αναντικατάστατος» Μεϊτέ έχει χάσει έντεκα ματς, όχι από επιλογή του προπονητή, αλλά εξαιτίας της επιβάρυνσής του στο καταπονημένο ισχίο, τότε χρειάζεται ανάλυση. Ο Λουτσέσκου ισχυρίζεται ότι δεν έκανε λάθος με την συνεχόμενη χρησιμοποίηση του μέχρι και τον Ιανουάριο. Το επιχείρημα είναι ότι… «δεν έχω άλλον σαν αυτόν». Άρα; Όποιος παίκτης σε ένα σύνολο δείχνει αναντικατάστατος, πρέπει να παίζει μέχρι τελικής πτώσης με αποτέλεσμα στην πορεία να κινδυνεύεις να τον χάσεις για πολύ;

- Ο βασικός γκολκήπερ Παβλένκα έχει χάσει 24 ματς; Και τι να κάνουμε που δύο φορές αντίπαλοι επιθετικοί κόντεψαν να του σπάσουν τα πλευρά; Εδώ είναι ο ορισμός της ατυχίας, συν το ότι ο αντικαταστάτης του, κατάφερε με την παρουσία του να κερδίσει και άλλες παρουσίες, όταν ο Τσέχος είχε αποθεραπευτεί.

- Ο Κένι χτύπησε άσχημα στη φτέρνα από μία τυχαία πτώση; Ο Γιακουμάκης έπαθε διάστρεμμα από την μπάλα! Ο Ζίβκοβιτς επίσης ατύχησε σε προπόνηση! Προσπαθούν να μπουν αλλά πονάνε. Φταίει κάποιος γι αυτό; Μπορεί να προβλεφθεί πότε δεν πονάει κάθε οργανισμός;

- Πέλκας και Ντεσπόντοφ αντιμετώπισαν τα πιο πολλά μυϊκά ζητήματα και έχασαν πάρα μα πάρα πολλά ματς, σε κατάσταση που τους χάλασε τη σεζόν. Και οι δύο πρέπει να προβληματιστούν! Για τον Πέλκα βέβαια με τις μόλις 18(!) συμμετοχές που ξεκίνησε με ζητήματα από την αρχή, έφθασε η περίοδος τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου και παρατηρούμε ότι παίζει συνεχώς βασικός με Πανσερραϊκό-Παναθηναϊκό-Άρη και πάλι Παναθηναϊκό. Τέσσερα ματς σε 10 μέρες. Ναι και πάλι θλάση: «Δεν είχε μείνει άλλο δεκάρι» είναι η απάντηση, για περίοδο που πράγματι έλειπε και ο Ντέλιας και ο Ιβανούσετς.

Άλλο ζήτημα αυτό… Ο ΠΑΟΚ φέτος υπέφερε στη μεσοεπιθετική του γραμμή. Οι πιο πολλές απουσίες καταγράφηκαν από Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλια! Ο πιο συνεπής τελικά αποδείχθηκε ο 39άρης Τάισον με 42 συμμετοχές! Και τι να πεις; Ότι ο ΠΑΟΚ που έχει εφτά μεσοεπιθετικούς για τρεις θέσεις, θα έπρεπε να έχει δέκα έτσι ώστε να μην ξεμείνει; Και όταν σε φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν όλοι υγιείς ποιες ισορροπίες θα κρατούσε ο προπονητής με τους τέσσερις που κάθε φορά θα έμεναν έξω;

Συμπέρασμα: Το όλο κείμενο μπορεί να κούρασε, αλλά έπρεπε να αποτυπωθεί κάθε παράμετρος του μεγάλου ζητήματος για τον ΠΑΟΚ. Τελικά, σε σεζόν 55 αγώνων, σε τρεις διοργανώσεις ΔΕΝ γίνεται να μην προκύψουν προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι η ομάδα οφείλει να βρει τους τρόπους ώστε αυτά να μειωθούν. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ (όπως και κάθε ομάδας) θα μπορούσε να είναι και πιο γεμάτο, αλλά ειδικά φέτος έχει χάσει σε πολλά ματς βασικούς του παίκτες. Άλλους από διαχείριση, άλλους από ατυχίες. Τώρα αποφασίστηκε ενόψει των εφτά τελικών να εξαντλήσουν οι απόντες κάθε μέρα αποθεραπείας και να ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ αν μπορούν. Ο ΠΑΟΚ όσο πλησιάζουμε στη μέρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό ΔΕΝ αναμένεται να δίνει πολλές πληροφορίες για την κατάσταση των πέντε έτσι ώστε να μην ξέρει ο αντίπαλος τι θα βρει απέναντί του. Αυτή είναι η κατάσταση και θα κριθεί…

Το σίγουρο είναι ότι άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι και πράσινοι ξέρουν καλά ότι όταν ο ΠΑΟΚ παίζει πλήρης ή χωρίς πολλές απουσίες, τις πιο πολλές φορές δεν… παίζεται. Το είδαν! Το κατάλαβαν…