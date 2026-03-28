Γκάλης για Μαρινέλλα: «Θα μείνει αξέχαστη»
Την δεκαετία του '80 και πιο συγκεκριμένα στις χρυσές πορείες του Άρη στο (τότε) Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης κυριαρχούσε το τραγούδι της Μαρινέλλας «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ' άλλα παιδιά» η οποία έδινε το σύνθημα: «Προχωράμε και νικάμε και το Κύπελλο είναι κοντά».
Το τρόπαιο μπορεί να μην ήρθε για τους Θεσσαλονικείς αλλά η φωνή της μεγάλης ερμηνεύτριας συνόδεψε την ομάδα του Άρη. Και αν μη τι άλλο ο σούπερ σταρ της ομάδας δεν θα μπορούσε να ξεχάσει την Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.
«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία... Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκάλης σε ανάρτησή του.
