Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι μία ομάδα που ξεχωρίζει με την άμυνά της, έχοντας δεχθεί φέτος στο Πρωτάθλημα τόσα γκολ όσα και η Πόρτο στο δικό της.

Προ ημερών είχαμε αναφερθεί στο δίδυμο του Ρέτσου με τον Πιρόλα που παίζοντας μαζί είναι αήττητο σε 22 αγώνες πρωταθλήματος. Ξέχωρα από αυτούς τους 2 κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού υπάρχουν και 2 έξτρα στοιχεία ως προς την άμυνα του πειραϊκού συλλόγου.

Βλέποντας τις Λίγκες των χωρών που στην κατάταξη της UEFA είναι από την 11η θέση και πάνω ο Ολυμπιακός και η Πόρτο έχουν την πιο καλή άμυνα από όλα αυτά τα Πρωταθλήματα: δηλαδή Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τουρκία και Τσεχία. Φυσικά σε αυτήν την... 11άδα των Λιγκών βρίσκεται και εκείνη της Πορτογαλίας.

Η Πόρτο στην Λίγκα της έχει βάλει 54 γκολ και έχει δεχθεί 11 σε 27 αγώνες. Ο Ολυμπιακός σε 26 αγώνες έχει βάλει 45 τέρματα και έχει δεχθεί 11. Για να βρεθεί πιο καλή αμυντική επίδοση πρέπει να πάμε στην Ρωσία όπου η 4η Μπαλτίκα έχει βάλει 30 γκολ και έχει δεχθεί 9 αλλά σε 22 αναμετρήσεις.

Ένα 2ο στοιχείο έχει να κάνει με την περασμένη σεζόν. Ο Ολυμπιακός στα 100 του χρόνια πήρε Πρωτάθλημα και Κύπελλο έχοντας την τοπ άμυνα ως προς την regular season μαζί με την ΑΕΚ (45-16 ο Ολυμπιακός και 44-16 η ΑΕΚ) αλλά και συνολικά πιο μετά. Και αυτή η παράμετρος έχει την εφαρμογή της σε αρκετές περιπτώσεις όπου ομάδες έχουν στεφθεί Πρωταθλήτριες στην Ελλάδα.

Είναι ουκ ολίγες οι περιπτώσεις που η δύναμη της άμυνας και η ομάδα που έχει δει την εστία της να παραβιάζεται τις λιγότερες φορές στην κανονική διάρκεια της σεζόν καταφέρνει στο τέλος να πάρει τον τίτλο. Για την ακρίβεια υπάρχει το στοιχείο πώς από τη σεζόν 2010-11 και μετά η ομάδα που ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια ως πρώτη και έχει και την καλύτερη αμυντική επίδοση στο τέλος πετυχαίνει τον στόχο της κατάκτησης του τίτλου. Αυτό έχει γίνει σε 14 από τις 15 περιπτώσεις των Πρωταθλημάτων που έχουν κατακτηθεί από το 2010 - 2011 και έπειτα.

Ο Ολυμπιακός φέτος σε γκολ υπέρ / κατά

2ος στην κανονική διάρκεια έχοντας 45 γκολ υπέρ και 11 κατά

Ο Ολυμπιακός πέρυσι σε γκολ υπέρ / κατά