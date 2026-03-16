Ο Έλληνας στόπερ και ο Ιταλός σκληροτράχηλος σέντερ μπακ συγκροτούν ένα πολύ δυνατό αμυντικό δίδυμο στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Ρέτσος και Πιρόλα. Πιρόλα και Ρέτσος. Δύο παίκτες με τρομερή σχέση και χημεία και εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Και ένα δίδυμο που... τρέχει ένα σερί χωρίς ήττα από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον αγώνα του περασμένου Σαββάτου με τον ΟΦΗ. Πρακτικά σε 22 αγώνες Πρωταθλήματος οι Ρέτσος και Πιρόλα έχουν ως απολογισμό 18 νίκες και 4 ισοπαλίες.

Το εξαιρετικό αυτό σερί άρχισε από τον Νοέμβριο του 2024 και το 2-3 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τότε ο Πιρόλα έπαιξε αριστερός μπακ και το αμυντικό δίδυμο ήταν οι Κάρμο και Ρέτσος. Έκτοτε οι ισοπαλίες ήταν με Athens Kallithea, Παναθηναϊκό, Κηφισιά και ΠΑΟΚ με το συγκεκριμένο αμυντικό δίδυμο. Σε επίπεδο play offs με τους 2 σέντερ μπακ του μαζί ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες. Στο σύνολο οι δυο τους (μαζί με τα ματς της Ευρώπης) μαζί έχουν 22 νίκες, 11 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Σε σύνολο 25 αγώνων ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί μόνο 11 τέρματα από τους αντιπάλους του. Από την άλλη έχει σκοράρει 45 γκολ μετά από 444 τελικές.

Ο Πιρόλα πρακτικά είναι ο παίκτης που λειτουργεί ως αντί-Κάρμο. Σε σχέση με το δίδυμο Ρέτσος - Κάρμο οι δυό τους έπαιξαν μαζί σε έντεκα αγώνες της regular season. Ο Ολυμπιακός είχε με τους δύο στο κέντρο της άμυνας επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες και μια ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Οι δύο παίκτες έπαιξαν και στα play offs.

Στο «μίνι πρωτάθλημα», οι Ερυθρόλευκοι σε σύνολο τεσσάρων αγώνων κατέκτησαν ένα τρίποντο με τον Άρη και γνώρισαν δύο εκτός έδρας ήττες από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Είχαν μαζί και μια ισοπαλία στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό με το τελικό 2-2. Πέρυσι έπαιξαν για ένα 20λεπτο μαζί στην επικράτηση επί της ΑΕΚ που έφερε και την μαθηματική κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος. Άρα η... ζυγαριά γέρνει προς το δίδυμο του Ρέτσου με τον Πιρόλα.