Ο διεθνής δεξιός μπακ της ΑΕΚ, Λάζαρος Ρότα, αποχώρησε από το φιλικό της Εθνικής κουτσαίνοντας.

Ο Λάζαρος Ρότα ήταν βασικός για την Εθνική στο φιλικό με την Παραγουάη στο Φάληρο, όμως άφησε τη θέση του στον Γιώργο Βαγιαννίδη στο 76ο λεπτό και η αλλαγή του ήταν αναγκαστική.

Ο διεθνής δεξιός μπακ έφυγε από το γήπεδο κουτσαίνοντας, καθώς γύρισε ελαφρά το πόδι του. Φυσικά η κατάσταση του θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.

Θυμίζουμε πως η Εθνική θα αντιμετωπίσει στο επόμενο φιλικό της την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη την ερχόμενη Τρίτη.

Όσον αφορά την ΑΕΚ, για την πρώτη αγωνιστική των Play Off θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία ακολουθεί ο πρώτος προημιτελικός του Δικεφάλου με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, για το Conference League.