Η ΑΕΚ αποφάσισε να ζητήσει από την Εθνική Ουγγαρίας να αποδεσμεύσει τον Μπάρναμπας Βάργκα ώστε να έχει εκείνη την πλήρη ευθύνη της αποκατάστασής του για τον τραυματισμό στον αστράγαλο.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα η εθνική Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι ο Μπάρναμπας Βάργκα αποχώρησε από το καμπ και επιστρέφει στην ΑΕΚ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί στα φιλικά με Σλοβενία και Ελλάδα εξαιτίας της μικρής κάκωσης σε σύνδεσμο του αστραγάλου του, όπως επιβεβαιώθηκε και από τη μαγνητική.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ήταν απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει από την εθνική Ουγγαρίας να αποδεσμεύσει τον Βάργκα προκειμένου να έχει η ίδια την πλήρη ευθύνη για την αποκατάστασή του, με το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης να έχει επικοινωνήσει με το αντίστοιχο της Ουγγαρίας σχετικά με την κατάσταση του Βάργκα.

Έτσι ο 31χρονος Ούγγρος φορ αναμένεται πλέον στην Αθήνα μετά το πράσινο φως που του δόθηκε να αποχωρήσει και θα συνεχίσει την αποκατάστασή του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ στα Σπάτα.

Όπως έχει αναφερθεί, υπάρχει η αισιοδοξία πως θα καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα για να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα των play offs με τον Ολυμπιακό, κάτι φυσικά που θα φανεί και από την εξέλιξη της κατάστασής του μέσα στις επόμενες μέρες.