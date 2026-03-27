Ολυμπιακός: Τα είπαν Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ ενόψει Playoffs
Σε ρυθμούς... Playoffs μπαίνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινά στο μίνι πρωτάθλημα υποδεχόμενος την πρωτοπόρο ΑΕΚ με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει με το... καλημέρα στην κορυφή της βαθμολογίας.
Με αφορμή το ντέρμπι αλλά και τη διαδικασία των Playoffs της Stoiximan Superleague, ο πρόεδρος των Πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνάντηση με τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την Πέμπτη (26/03).
Μαζί βρισκόταν και ο τεχνικός διευθυντής των ερυθρολεύκων, Ντάρκο Κοβάσεβιτς και αμφότεροι συζήτησαν για την έναρξη των Playoffs, με κύριο θέμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δίνοντας το σύνθημα «πάμε όλοι μαζί για το πρωτάθλημα». Παράλληλα, η ομάδα θα έχει ρεπό μέσα στο Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το ντέρμπι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.