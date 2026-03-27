Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε την Πέμπτη (26/03) με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μίλησαν ενόψει των αγώνων των Playoffs της Stoiximan Superleague.

Σε ρυθμούς... Playoffs μπαίνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινά στο μίνι πρωτάθλημα υποδεχόμενος την πρωτοπόρο ΑΕΚ με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει με το... καλημέρα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με αφορμή το ντέρμπι αλλά και τη διαδικασία των Playoffs της Stoiximan Superleague, ο πρόεδρος των Πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνάντηση με τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την Πέμπτη (26/03).

Μαζί βρισκόταν και ο τεχνικός διευθυντής των ερυθρολεύκων, Ντάρκο Κοβάσεβιτς και αμφότεροι συζήτησαν για την έναρξη των Playoffs, με κύριο θέμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δίνοντας το σύνθημα «πάμε όλοι μαζί για το πρωτάθλημα». Παράλληλα, η ομάδα θα έχει ρεπό μέσα στο Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το ντέρμπι.