Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για ένα στοιχείο που είχε ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν, αλλά εσχάτως του λείπει πολύ.

Έτσι όπως το βλέπω εγώ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός ενόψει των πλέϊ οφ είναι να βρει διάφορα πράγματα από τα στοιχεία που χαρακτήριζαν το παιχνίδι του, ακόμη και τη φετινή σεζόν, που αντικειμενικά δεν είναι η καλύτερη του, σε σχέση με πέρυσι .

Να δώσω ένα παράδειγμα πάνω σε ένα καίριας σημασίας θέμα: Μέχρι και το Δεκέμβριο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μπορεί να ζορίζονταν, αλλά τα αποτελέσματα στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων της τα έπαιρνε. Έστω κι αν αναγκάζονταν να υποφέρει μέσα στα παιχνίδια και να έφτανε μέχρι τα τελευταία λεπτά των αγώνων της για να πετύχει τον στόχο της.

Να σας υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός νωρίτερα στη διάρκεια της σεζόν…

Κέρδισε 2-0 τον Αστέρα με γκολ στο 93’ και στο 97’

Ισοφάρισε 1-1 τον ΠΑΟ με γκολ στο 92΄’

Ισοφάρισε 1-1 την ΑΕΚ με γκολ στο 90’+16

Κέρδισε 3-2 τον Λεβαδειακό με γκολ στο 90’+6 σε ματς που έληξε στο 90’+20’

Κι ακόμη…

Κέρδισε 2-1 τον Άγιαξ με γκολ στο 79’

Κέρδισε 2-0 τον Βόλο με γκολ στο 77’ και στο 86’

Κέρδισε 1-0 την Καϊράτ με γκολ στο 73’

Κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό με γκολ στο 70’

Μιλάμε άρα για οκτώ παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός πήρε έξι νίκες (δύο Τσάμπιονς Λιγκ) και έφερε ισοπαλίες (σε εκτός έδρας ντέρμπι) με γκολ που έβαλε από το 70’-73’ έως το τελευταίο λεπτό. Πρόκειται για ένα στοιχείο που αν μη τι άλλο δείχνει χαρακτήρα για μία ομάδα.

Εδώ και κάποιο διάστημα, όμως, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να το έχει χάσει αυτό το στοιχείο του, να παίρνει δηλαδή αποτελέσματα οριακά, στο φινάλε. Το έκανε για τελευταία φορά τέλη Γενάρη στα δύο παιχνίδια του με Άγιαξ (2-1) κι ΑΕΚ (1-1) μέσα σε τέσσερις ημέρες κι έκτοτε, δηλαδή εδώ και δύο μήνες, δεν μπορεί να δώσει μία λύση κάτω υπό τέτοιες συνθήκες. Αν προηγηθεί στο α΄ ημίχρονο έχει καλώς. Υπό τις καλύτερες συνθήκες, για να κάνει τρίποντο πρέπει να έχει ανοίξει το σκορ έως τα πρώτα 10-15 λεπτά του β΄ ημιχρόνου. Ειδάλλως, νίκη δεν έρχεται.

Είναι κι αυτός ένας πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» μένουν τόσο υπερβολικά συχνά στο μηδέν σε αυτό το δίμηνο (βλέπε 0-0 με Λέβερκουζεν και ΠΑΟΚ, αλλά και με Λεβαδειακό, Λάρισα, όπως και 0-2 από Λέβερκουζεν και 0-1 από ΠΑΟ ). Έξι παιχνίδια στο μηδέν μέσα σε χρόνο ρεκόρ.

Γι΄ αυτό λέω, ότι πρέπει στα πλέι οφ ο Ολυμπιακός να ξαναβρεί αυτό τον χαρακτήρα που μοιάζει να τον έχει χάσει εδώ και κάμποσο καιρό .

Άσχετο: Θέλετε κι άλλη πρόβλεψη, διαιτητικά, ενόψει πλέι οφ, ακόμη πιο πέρα; Ο Παναθηναϊκός θα έχει πολύ καλή διαιτησία την 2η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό, στη Λεωφόρο. Ό,τι ακριβώς δηλαδή είχε συμβεί και στα ντέρμπι των αιώνιων

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Πιρόλα είναι ένας πολύ καλός αμυντικός-και μόνο ότι βρέθηκε στις προεπιλογές της Εθνικής Ιταλίας, δηλαδή μέσα στους 30-35 εκλεκτούς, για τα πλέι οφ ενόψει τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου λέει πολλά.

Εξίσου αλήθεια, όμως, είναι και κάτι άλλο-ο Ιταλός μειονεκτεί σοβαρά στο κομμάτι να βγάζει την μπάλα από πίσω, να περνάει πάσες μπροστά, γενικά να βοηθάει δημιουργικά. Ενώ κι επιθετικά, με εξαίρεση ένα γκολ σε αυτές τις δύο σεζόν που βρίσκεται στην ομάδα, δεν έχει προσφέρει.

Κι αυτό το μειονέκτημα φαίνεται ιδίως στα ματς με τους μικρομεσαίους, στα οποία ο Ολυμπιακός πρέπει να δημιουργήσει. Για παράδειγμα, λείπει η κάθετη πάσα του Κάρμο η, εκείνες οι 40άρες του Πορτογάλου από πίσω. Ίσως πρέπει και να το δουλέψει περισσότερο στην προπόνηση ο Πιρόλα.

Γιατί υπάρχουν παιχνίδια, όπως αυτό με τη Λάρισα, στα οποία ο Πιρόλα είναι σαν να μην παίζει! Δεν χρειάζεται να κόβει, δεν βγαίνει μπροστά, δεν πασάρει από πίσω. Το προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει σε καλό βαθμό.

