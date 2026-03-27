Σέρβικο δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα για τον Πιερό, που βρίσκεται ως δανεικός από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ.

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο Φραντζί Πιερό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της σερβικής ιστοσελίδας sportskacentrala.com. Ο σέντερ φορ της ΑΕΚ, που αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίζεσπορ, φαίνεται πως απασχολεί έντονα την ομάδα του Βελιγραδίου.

Η παρουσία του στην Τουρκία είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη, καθώς σε έξι συμμετοχές δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα ή να μοιράσει κάποια ασίστ. Παρά το γεγονός αυτό, οι άνθρωποι του Ερυθρού Αστέρα έχουν εξαιρετική άποψη για τις ικανότητές του. Η ίδια πηγή αναφέρει πως η... εμμονή τους με τον επιθετικό από την Αϊτή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022, όταν ο 30χρονος φορ είχε πετύχει δύο γκολ με τη φανέλα της Μακάμπι Χάιφα, θέτοντας τους Σέρβους εκτός Champions League.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του παίκτη. Αναφέρεται δε ότι η επιστροφή του στην ΑΕΚ φαντάζει δύσκολη και οι Σέρβοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, θεωρώντας τον Πιερό μια ιδανική λύση για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης τους.