Ο Φρανζί Πιερό θα συνεχίσει δανεικός ως το τέλος της σεζόν στη Ρίζεσπορ, με την ΑΕΚ να φτάνει σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα.

Στην Τουρκία θα συνεχίσει ο Φρανζί Πιερό ως το τέλος της σεζόν καθώς παραχωρείται με τη μορφή δανεισμού στη Ρίζεσπορ από την ΑΕΚ.

Ο 30χρονος Αϊτινός φορ δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς μετά και τη μεταγραφή του Βάργκα, καθώς είχε πέσει τέταρτος στην ιεραρχία των επιθετικών. Ψαχνόταν και αυτός από τη μεριά του να βρει πρόταση, ενώ και η ΑΕΚ βρισκόταν σε επαφές με διάφορους ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Τελικώς βρέθηκε ομάδα για να συνεχίσει ως το τέλος της φετινής χρονιάς, με τη Ρίζεσπορ να φτάνει σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τον δανεισμό του ως το καλοκαίρι, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς του από το τουρκικό κλαμπ.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Πιερό ήθελε να βρει ομάδα όπου θα είχε ικανοποιητικό χρόνο συμμετοχής καθώς μπροστά του έχει το Μουντιάλ με την Εθνική ομάδα της Αϊτής και θέλει να πάει με ρυθμό στη διοργάνωση του ερχόμενου καλοκαιριού.

Ο Πιερό, ο οποίος έμεινε και εκτός ευρωπαϊκής λίστας από τον Βάργκα, μέτρησε φέτος 21 συμμετοχές με την ΑΕΚ και τέσσερα γκολ, ενώ συνολικά με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχει πραγματοποιήσει 55 εμφανίσεις με δέκα γκολ από τον Σεπτέμβριο του 2024 που ανήκει στην Ένωση.