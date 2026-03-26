Ελληνικό χρώμα θα έχει η αναμέτρηση Πολωνία - Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Δύο παίκτες που παίζουν στη Super League θα είναι βασικοί στην αναμέτρηση της Πολωνίας με την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κι ακόμα δύο βρίσκονται στον πάγκο κι ενδέχεται να παίξουν στη διάρκεια του ματς.

Ο Θωμάς Στρακόσια της ΑΕΚ είναι ο τερματοφύλακας της Αλβανίας κι αντίπαλός του θα είναι ο στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κεντζιόρα στον αποψινό ημιτελικό.

Στον πάγκο της Πολωνίας είναι ο φορ του Παναθηναϊκού Κάρολ Σφιντέρσκι και σ' αυτόν της Αλβανίας βρίσκεται ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ Σταύρος Πήλιος.

Ο νικητής να σημειώσουμε ότι θα παίξει στον τελικό κόντρα στην Ουκρανία ή τη Σουηδία και η ομάδα που θα επικρατήσει θα ταξιδέψει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.