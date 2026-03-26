ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Στρακόσια και Κεντζιόρα βασικοί
Δύο παίκτες που παίζουν στη Super League θα είναι βασικοί στην αναμέτρηση της Πολωνίας με την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κι ακόμα δύο βρίσκονται στον πάγκο κι ενδέχεται να παίξουν στη διάρκεια του ματς.
Ο Θωμάς Στρακόσια της ΑΕΚ είναι ο τερματοφύλακας της Αλβανίας κι αντίπαλός του θα είναι ο στόπερ του ΠΑΟΚ Τόμας Κεντζιόρα στον αποψινό ημιτελικό.
Στον πάγκο της Πολωνίας είναι ο φορ του Παναθηναϊκού Κάρολ Σφιντέρσκι και σ' αυτόν της Αλβανίας βρίσκεται ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ Σταύρος Πήλιος.
Ο νικητής να σημειώσουμε ότι θα παίξει στον τελικό κόντρα στην Ουκρανία ή τη Σουηδία και η ομάδα που θα επικρατήσει θα ταξιδέψει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.
𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐈 🔴⚫— FSHF (@FSHForg) March 26, 2026
🆚 Poloni 🇵🇱
🏆 Play off, Botërori 2026
⏰20:45 | 🏟️ "PGE Narodowy"
📺 @digitalb_official & @rtvklan#POLALB #Kombetarja #worldcupqualifiers pic.twitter.com/CLvEZQdKuK
SKŁAD 🆕— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 26, 2026
Tak zagramy z Albanią!
__#POLALB 🇵🇱🇦🇱 pic.twitter.com/a9RcWivzWH
