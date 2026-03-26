Όπως αναφέρουν οι Times, BBC και ITV ενδέχεται να μεταδώσουν ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω YouTube. Άλλα ολόκληρα, και άλλα όχι...

Το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι πρωτοποριακό από κάθε άποψη, με 48 χώρες να εκπροσωπούνται για πρώτη φορά, έναντι 32 όπως συνέβαινε μέχρι το 2022.

Στο μεταξύ, νέα ήθη και έθιμα θα υπάρξουν και όσον αφορά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, με τους Times να αναφέρουν πως το YouTube αναμένεται να μπει δυναμικά στο κόλπο. Η FIFA θέλει να αξιοποιηθούν σελίδες και εφαρμογές που έχουν απήχηση στους νέους, όπως το YouTube και το TikTok, με το προαναφερθέν δημοσίευμα να εξηγεί πως τα βρετανικά BBC και ITV θα έχουν δικαίωμα να δείξουν πέντε αγώνες μέσω YT.

Παράλληλα, διατηρούν το δικαίωμα να μεταδώσουν με αντίστοιχο τρόπο και τα πρώτα δέκα λεπτά από κάθε έναν από τους 104 αγώνες του θεσμού, Για την ώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα συμβεί όντως κάτι τέτοιο, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει πως υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις προκειμένου να αποφασιστεί αν θα επιχειρηθεί το εν λόγω, επαναστατικό, βήμα. Αν τελικά δοθεί το πράσινο φως, θα πρέπει να καθοριστεί ποιοι αγώνες θα μεταδοθούν από το YouTube, με τη FIFA να δίνει την τελική έγκριση.

Οι Times επισημαίνουν επίσης ότι οι πάροχοι που θα έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης θα μπορούν να ζητήσουν άδεια για να δείξουν μέχρι και τον τελικό στο YouTube, με την κάλυψη βέβαια να περιλαμβάνει και γεωγραφικούς περιορισμούς για να αποφευχθούν οι... παρασπονδίες. Επιπλέον, αναμένεται να επιστρατευτούν influencers από τις προαναφερθείσες πλατφόρμες για την παρουσίαση των αναμετρήσεων, την ώρα που στα κανάλια των παρόχων στο YouTube θα υπάρχει επίσης υλικό όπως highlights και συνεντεύξεις.