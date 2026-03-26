Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, ανακοίνωσε ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη για την 26η αγωνιστική.

Πρόστιμα σε τέσσερις ΠΑΕ επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League, για τις αναμετρήσεις της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, που διεξήχθησαν την περασμένη Κυριακή (22/3).

Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να καταβάλει 2.500 ευρώ για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, ο Παναθηναϊκός 2.000 ευρώ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor, ο ΠΑΟΚ επίσης 2.000 ευρώ για το ματς του Πανθεσσαλικού με το Βόλο και ο Άρης 500 ευρώ για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση της Super League

«Αρ. Απόφ. 105/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 1η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 103/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR).

Αρ. Απόφ. 106/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET)

Αρ. Απόφ. 104/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 1η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ΟΦΗ)

Αρ. Απόφ. 107/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)».