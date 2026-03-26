Super League: Ρεκόρ δεκαετίας στα εισιτήρια της κανονικής περιόδου
Η κανονική διάρκεια της Super League για τη σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε και προσέλκυσε συνολικά 1.406.823 θεατές στις κερκίδες κατά τις 26 πρώτες αγωνιστικές.
Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήμαρος πρόκειται για έναν εντυπωσιακό μέσο όρο 7.993 θεατών ανά αναμέτρηση. Η άνοδος αυτή είναι αξιοσημείωτη σε σύγκριση με την περσινή κανονική περίοδο, όπου είχαν κοπεί 1.182.478 εισιτήρια (6.497 ανά αγώνα).
«Πρωταθλητής» στην προσέλευση αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια στην κανονική διάρκεια, φτάνοντας συνολικά τα 363.271 με μέσο όρο 30.273 ανά παιχνίδι. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 306.682 εισιτήρια και στην τρίτη ο ΠΑΟΚ με 217.315. Παράλληλα, ο ΟΦΗ ξεχώρισε ως η πρώτη ομάδα της Περιφέρειας, συγκεντρώνοντας στο γήπεδό του 68.413 φιλάθλους (μέσος όρος 6.219).
Η φετινή επίδοση ξεπέρασε και τον προηγούμενο καλύτερο μέσο όρο της δεκαετίας (7.683 τη σεζόν 2023-24).
