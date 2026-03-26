Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σημερινή (26/3) προπόνησή του, με τους Γεντβάι και Πάλμερ - Μπράουν να ακολουθούν ατομικό. Τετραήμερο ρεπό έδωσε στους παίκτες του ο Μπενίτεθ.

Με πρωινή προπόνηση στο αθλητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη των Playoffs της Super League. Οι παίκτες πήραν τετραήμερο ρεπό και θα συνεχίσουν τις προπονήσεις τους από την ερχόμενη Τρίτη (30/3)

Το πρόγραμμα των Πρασίνων περιελάμβανε αρχικά προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ο Κυριόπουλος έβγαλε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Οι Γεντβάι και Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό συνέχισαν τις θεραπείες τους.

Από την προπόνηση απουσίαζαν συνολικά έντεκα διεθνείς (Μπακασέτας, Τεττέη Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος), καθώς και ο Ντέσερς, στον οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια.

