Δείτε τα ματς της 1ης αγωνιστικής των Playoffs της Super League, όπου βρίσκονται ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Η κανονική διάρκεια στη Super League ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3), με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να συνεχίζουν στα Playoffs της διοργάνωσης.

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην 1η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Να θυμίσουμε ότι η δράση θα ξεκινήσει το διήμερο 4 και 5 Απριλίου, ενώ το «μίνι» πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου.

Η βαθμολογία

1. AEK 60

2. ΠΑΟΚ 57

3. Ολυμπιακός 58

4. Παναθηναϊκός 49

——

5. Λεβαδειακός 42 (21 στα play offs)

6. ΟΦΗ 32 (16 στα play offs)

7. Άρης 30 (15 στα play offs)

8. Βόλος 31 (15 στα play offs)

——

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 17

14. Αστέρας Τρίπολης 17