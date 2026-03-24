Super League: Η 1η αγωνιστική των Playoffs
Η κανονική διάρκεια στη Super League ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3), με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να συνεχίζουν στα Playoffs της διοργάνωσης.
Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην 1η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Να θυμίσουμε ότι η δράση θα ξεκινήσει το διήμερο 4 και 5 Απριλίου, ενώ το «μίνι» πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου.
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/CZZSyiI57r— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Η βαθμολογία
1. AEK 60
2. ΠΑΟΚ 57
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 49
——
5. Λεβαδειακός 42 (21 στα play offs)
6. ΟΦΗ 32 (16 στα play offs)
7. Άρης 30 (15 στα play offs)
8. Βόλος 31 (15 στα play offs)
——
9. Ατρόμητος 29
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ Novibet 23
13. Πανσερραϊκός 17
14. Αστέρας Τρίπολης 17
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.