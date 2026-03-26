Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τους κεντρικούς χαφ του Ολυμπιακού, με αφορμή το τελευταίο του παιχνίδι.

Έριξα μία ματιά στα χάϊλαϊτς (πέντε-έξι λεπτών) του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λάρισα και κοιτώντας πάλι και τις σημειώσεις μου νομίζω ότι αδίκησα τον Μουζακίτη, γράφοντας προχθές ότι ο Ποντένσε ήταν ο μόνος παίκτης της ομάδας που έβγαλε προσωπικότητα .

Μπορεί να μην έκανε καλό α΄ ημίχρονο ο Μούζα, αλλά ήταν ξεκάθαρα ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοση του στο β΄ ημίχρονο. Ειδικά όσο το ματς πήγαινε προ το κρίσιμο φινάλε, εκεί δηλαδή που έκαιγε η μπάλα, ο μικρός όλο και περισσότερο το έπαιρνε πάνω του. Σούταρε δύο φορές καλά, σέντραρε επιτυχημένα, βγήκε και κέρδισε μπάλες ξεκινώντας πολύ καλές επιθέσεις, μοίρασε παιχνίδι στα πλάγια, ήταν μέσα στο χτίσιμο αντεπιθέσεων. Ήταν πραγματικά καλός σε αυτό το διάστημα. Απλά ατυχώς δεν προέκυψε κάποιο γκολ, για να πιστωθεί το μερίδιο που θα του αντιστοιχούσε.

Κοιτάξτε, κατ΄ αρχάς κακώς ο Μουζακίτης ήταν έτσι όπως ήταν στα πρώτα 45 λεπτά. Τον πρώτο από τον οποίο εγώ θα περίμενα να βγάλει ένταση κι ενέργεια ήταν αυτός, καθότι παιδί 19 ετών. Κατά δεύτερον, εάν δεν έπαιζε καλά και τώρα ο Μούζα, έστω αυτό το β΄ ημίχρονο, θα σήμαινε πρόβλημα. Γιατί, πολύ απλά, είχε χάσει τον τελευταίο καιρό τη θέση του στην ενδεκάδα και έπρεπε να μπει και να δείξει, για να «πει» στην προπονητή με την απόδοση του, ότι είναι έτοιμος να την ξαναπάρει.

Νομίζω δε, ότι σε γενικές γραμμές έδωσε ένα καλό μήνυμα στον Μεντιλίμπαρ ο Μουζακίτης. Ότι δηλαδή μπορεί να τον υπολογίζει πάλι για μία από τις 12-13 βασικές επιλογές του. Διότι, για όποιον δεν το είχε προσέξει, ο νεαρός άσος είχε να παίξει βασικός στο πρωτάθλημα από το 0-0 με τον Λεβαδειακό. Ήταν βασικός και στα δύο παιχνίδια με την Μπάγερ Λέβερκουζεν (0-2 και 0-0), ωστόσο στο πρωτάθλημα με τον Παναιτωλικό δεν είχε αγωνιστεί ούτε λεπτό και με Πανσερραϊκό, ΠΑΟΚ κι ΟΦΗ είχε μπει αλλαγή.

Γενικά, μέσα στο 2026 ο Μεντιλίμπαρ έχει μία κάπως ιδιαίτερη διαχείριση στον Μουζακίτη. Τον έβαζε πάντα βασικό στο Τσάμπιονς Λιγκ (και με Άγιαξ και στα τρία ματς με την Λέβερκουζεν), στο Κύπελλο (0-2 με τον ΠΑΟΚ) και στο Σούπερ Καπ (3-0 τον ΟΦΗ), αλλά στο πρωτάθλημα δεν ήταν στις βασικές του επιλογές: Στην αρχική 11άδα μόνο με Λεβαδειακό και Λάρισα…Αλλαγή με Ατρόμητο, ΑΕΚ, Αστέρα, ΠΑΟ, Πανσερραϊκό, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ…Πάγκο με Βόλο και Παναιτωλικό…

Τώρα, μπήκε κι έπαιξε βασικός ο Μούζα και θα δούμε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ κατά πόσο έπεισε τον προπονητή του. Πάντως, σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα η εικόνα του ήταν θετική.

Άσχετο: Η πρόβλεψη μου από τώρα για τους διαιτητές των δύο ντέρμπι της πρεμιέρας των πλέϊ οφ-ο ένας θα είναι εδράκιας κι ο άλλος θα είναι σκληρός για την έδρα. Ελάτε, εύκολη είναι η λύση στο επόμενο ερώτημα, αν ο εδράκιας θα είναι στο Καραϊσκάκη η, στην Τούμπα.

Έγραψα για τον Μουζακίτη, ας γράψω και για τους άλλους δύο κεντρικούς χαφ του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τη Λάρισα.

Ο Σιπιόνι κέρδισε αναρίθμητες μπάλες, με ανακτήσεις και κλεψίματα. Έπαιρνε έτσι αμέσως η ομάδα την μπάλα και ξανάρχιζε επιθέσεις-αυτό ήταν το καλό. Κακό ήταν ότι δεν βοήθησε όπως έπρεπε την μπάλα δημιουργικά, δεν είχε εκείνες τις πάσες που έπρεπε από τον άξονα.

Επιπρόσθετα, έχασε κάποιες φορές την μπάλα και επιχείρησε στα πρώτα λεπτά υπερβολικά πολλά σουτ από τα 25 μέτρα, με συνέπεια να χάσει τις εντυπώσεις και την ψυχολογία. Κάπου μάλιστα έδειξε να κουράζεται γύρω στο 60-65, τον απέφυγαν εύκολα σε μία φάση και τον έκανε αλλαγή ο προπονητής.

Τον Νασιμέντο που πήρε τη θέση του, τον περίμενα καλύτερο σε αυτά τα 20 λεπτά που έπαιξε. Κακός δεν ήταν, έδωσε μάχες, άλλες με νίκες κι άλλες με ήττες, γύρισε πίσω κι έκοψε μία φορά ως τρίτος στόπερ, αλλά δεν έδωσε τις βοήθειες που ζητούσε ο Μεντιλίμπαρ δημιουργικά-επιθετικά. όταν δε βρήκε την ευκαιρία να σουτάρει, ήταν «κλείνω τα μάτια και την στέλνω όπου να΄ναι». Λίγο να δουλέψει τα σουτ, δεν μπορεί εκεί στο Ρέντη;

