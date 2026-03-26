Σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα, η Λιόν επιθυμεί να ενεργοποιήσει τη ρητρα αγοράς του Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό.

Η Λιόν φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει στην αγορά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ουκρανός σέντερ φορ κατάφερε να πείσει τους Γάλλους μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται εκεί.

Ο στράικερ των Ερυθρολεύκων αποχώρησε από τον Πειραιά τον χειμώνα ως δανεικός, καθώς δεν έβρισκε τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής λόγω της παρουσίας των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο ρόστερ της ομάδας.

Σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα «glavcom.ua», η Λιόν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την παρουσία του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος σε οκτώ συμμετοχές μετρά ήδη ένα γκολ και μία ασίστ. Παρά το γεγονός ότι ο δανεισμός του κόστισε αρχικά 1,5 εκατ. ευρώ, οι Γάλλοι είναι πλέον διατεθειμένοι να καταβάλουν το ποσό των 5 εκατ. για να τον κρατήσουν μόνιμα στο δυναμικό τους.

Ο 30χρονος φορ είχε αποχωρήσει αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που τον αντιμετώπισε ο σύλλογος, αναφέροντας ότι πολλά από όσα έκανε με την ερυθρόλευκη φανέλα δεν εκτιμήθηκαν και τώρα ο ίδιος κλείνει οριστικά το κεφάλαιο αυτό.