Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ άφησε αιχμές στο αντίο του.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λιόν με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και οψιόν αγοράς κοντά στα 4 εκατ. ευρώ.

Ο 30χρονος (27/11/95) επιθετικός με ύψος 1.91 είπε με ανάρτησή του στο instagram το δικό του αντίο στον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά άφησε κι αιχμές... Ο διεθνής Ουκρανός (65 ματς, 17 γκολ με την εθνική του) σε 1,5 χρόνο στους Πειραιώτες κατέγραψε 49 συμμετοχές με 14 γκολ και 5 ασίστ. Αυτά που έχουν μείνει στη μνήμη φυσικά είναι τα γκολ με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ πέρσι, τόσο στο Κύπελλο, όσο και στα playoffs, αλλά και τη Μπόντο Γκλιμτ στο Φάληρο για το Europa League.

Στο αντίο του ο Γιάρεμτσουκ επέλεξε ν' ανεβάσει μία φωτογραφία, όπου είχε χτυπήσει στη μύτη και μάτωσε η φανέλα του, στον αγώνα με τη Στεάουα για το Europa League. Τη συνόδευσε, λοιπόν, με το εξής μήνυμα:

«Αγαπητοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού, αυτό το μήνυμα είναι για εσάς.

Πάλεψα γι' αυτόν τον σύλλογο για εσάς. Έδωσα τα πάντα, περισσότερα απ’ όσα μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν ή να καταλάβουν.

Δεν εκτιμήθηκαν πάντα όλα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όμως η αφοσίωσή μου ήταν πάντα ειλικρινής και αληθινή. Αξίζετε τις μεγαλύτερες και πιο δυνατές νίκες. Ελπίζω οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Το "τανκ" σας».

Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ