Ολυμπιακός: Η αναμονή για τα ευχάριστα με Έσε ενόψει ΑΕΚ
Ο Σαντιάγκο Έσε είχε χτυπήσει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και έτσι χρειάστηκε να μείνει εκτός από τους αγώνες με τον ΟΦΗ και την ΑΕΛ Novibet (ήτοι έχει χάσει 2 παιχνίδια στην ελληνική Λίγκα). Ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού κάνει την προσπάθειά του ώστε να επιστρέψει στο 100 τις 100 - έπειτα από την ατυχία που είχε στο 0-0 κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά - και φυσικά θα κάνει και τα σχετικά τεστ μέσα από τις προπονήσεις και πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Η στόχευση φυσικά θα είναι να καταφέρει να είναι ΟΚ για την 1η αγωνιστική των play offs. Είναι προφανές ότι ο Έσε εκτός των άλλων έχει καταπονηθεί αισθητά στο αγωνιστικό μέρος - και - φέτος και ενώ ξεκάθαρα συνεχίζει να είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τους Πειραιώτες. Ο 24χρονος Αργεντίνος φέτος έχει 33 αγώνες με 1 γκολ και 1 ασίστ. Στο Πρωτάθλημα έχει παίξει σε 20 αναμετρήσεις.
