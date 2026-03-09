Ολυμπιακός: Θα προφυλαχθεί μένοντας off από το ματς με τον ΟΦΗ ο Έσε

Ο Ολυμπιακός

Ο Αργεντίνος χαφ σε πρώτη φάση αναμένεται να προφυλαχθεί από τον επερχόμενο εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ.

Ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με ενόχληση στον προσαγωγό του από το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Με βάση τις νεότερες πληροφορίες ο Αργεντίνος - που έγινε αλλαγή στο 0-0 του Φαλήρου, αναμέτρηση της Κυριακής - δεν έχει υποστεί κάποια βαριά θλάση, ωστόσο αναμένεται να μείνει εκτός από τον ΟΦΗ και θα επιδιώξει να είναι στο 100% για τον αμέσως επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΛ Novibet.

Είναι προφανές ότι ο Έσε εκτός των άλλων έχει καταπονηθεί και ιδιαίτερα στο αγωνιστικό μέρος - και - φέτος. Ο 24χρονος Αργεντίνος φέτος έχει 33 αγώνες με 1 γκολ και 1 ασίστ. Στο Πρωτάθλημα έχει παίξει σε 20 αναμετρήσεις.

 

