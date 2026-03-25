Η ώρα για την πρώτη σέντρα στο... μίνι Πρωτάθλημα πλησιάζει και ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο του... τελικό με την ΑΕΚ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι μία εβδομάδα όπου αγωνιστικά... αποδομούνται άπαντες από τον Ολυμπιακό σε επίπεδο σχολίων (εννοώντας φυσικά παίκτες και προπονητή) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο μετά το 0-0 με την ΑΕΛ Novibet. Όχι πώς ο Ολυμπιακός δεν έδωσε αγωνιστικά δικαιώματα απλώς στην Ελλάδα που ζούμε ο περισσότερος κόσμος σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται στις γκέλες για να στραφεί κατά πάντων ενώ μία εβδομάδα πριν οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να έγραφαν τα εντελώς ανάποδα. Ας είναι.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Θα είναι ο πρώτος του... τελικός στα play offs και έχει ένα έξτρα πρέπει επειδή είναι ένας εντός έδρας παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται αυτόν τον αγώνα.

Δεν απαιτείται μόνο άλλη εικόνα στο γήπεδο. Απαιτείται και η κατάκτηση της νίκης που θα είναι σαν.. τετράποντο καθώς ο Ολυμπιακός θα μπορεί να βάλει από κάτω την ΑΕΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Τα play offs οδηγούν στον μεγάλο στόχο και κρίνουν την σεζόν

Ο Ολυμπιακός ως ένας πολύ μεγάλος Οργανισμός που είναι - και ήταν ανέκαθεν - πάντα στοχεύει στο Πρωτάθλημα. Το Κύπελλο χάθηκε ως στόχος και η χρονιά στην Ευρώπη κρίνεται αλλά και ήταν πετυχημένη. Και αυτή η ευρωπαϊκή πορεία έχει τελειώσει ωστόσο.

Απομένει λοιπόν το Πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να φουλάρει αγωνιστικά τις μηχανές του, να βρει λύσεις από όλα τα βαριά χαρτιά του ανεβάζοντας βέβαια για τα καλά στροφές στο γήπεδο (όπως πχ Ποντένσε και Τσικίνιο) και όχι μόνο και να πετύχει στον σκοπό της κατάκτησης του τίτλου. Και φυσικά μέσα από αυτήν την διαδικασία θα αξιολογηθεί σχετικά και ανάλογα η χρονιά και για το ρόστερ των Πειραιωτών αλλά και ως προς ένα συνολικό πλαίσιο.

Απέναντι δε στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός έχει κάνει τα πιο καλά του ντέρμπι φέτος. Πλην όμως όπως έχουμε επισημάνει ξανά τα αποτελέσματά του στα περισσότερα ντέρμπι δεν ήταν καλά, οπότε και αυτή είναι μία παράμετρος που πρέπει να αλλάξει δραστικά.

Παίρνοντας ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στην ο Ολυμπιακός αλλάζει όλο τον... χάρτη των play offs και φυσικά πάνω απ' όλα τα δικά του δεδομένα. Η αρχή είναι άλλωστε πάντα το ήμισυ του παντός.Καλά play offs λοιπόν να έχουμε!