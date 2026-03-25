Μία εξαιρετική κίνηση έκανε ο ΑΣ Άρης καθώς ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο με αφορμή τα 112 χρόνια ιστορίας της ομάδας και με μία παιδική φωνή, αναφέρει τι σημαίνει ο σύλλογος για τους οπαδούς και πώς περνάει από γενιά σε γενιά.

Αναλυτικά:

«Για τις φορές που έμαθες να στέκεσαι όρθιος, φορώντας κιτρινόμαυρα, όταν ήταν πιο εύκολο να σιωπήσεις.

Για τα πρώτα βήματα στις ακαδημίες, τα πρώτα δάκρυα, το πρώτο "πάμε".

Για τα ξημερώματα των προπονήσεων, τα λεωφορεία, τα ταξίδια, τις επιστροφές.

Για τους ανθρώπους των τμημάτων που κρατούν τα πάντα ζωντανά χωρίς φώτα και χωρίς χειροκρότημα.

Για τους αθλητές και τις αθλήτριες που κουβαλούν το σήμα στο στήθος και την ευθύνη στην καρδιά.

Για τους γονείς που άφησαν τη δουλειά, για τα παιδιά που έμαθαν αξίες πριν μάθουν αποτελέσματα.

Για τους παλιούς που θυμούνται, για τους νέους που συνεχίζουν, για εκείνους που μόλις τώρα γίνονται "δικοί μας".

Για τις νίκες που σε σήκωσαν, για τις ήττες που σε έφτιαξαν.

Για αυτούς που έφυγαν, για αυτούς που έμειναν, για αυτούς που είναι πάντα εδώ, με τον τρόπο τους.

Για όλα αυτά, δεν μετράμε απλώς χρόνια. Μετράμε ζωή.

112 χρόνια από το 1914. 112 χρόνια Α.Σ. ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης».