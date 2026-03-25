Το κοινό ποστάρισμα από τον Άρη: «112 χρόνια ιστορίας, πίστης κι αφοσίωσης...»
Ιστορική η 25η Μαρτίου για την ομάδα του Άρη καθώς μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1914, ιδρύεται ο ελληνικός σύλλογος.
Με αφορμή τα 112 χρόνια ιστορίας, η ΠΑΕ η ΚΑΕ και ο ΑΣ αποφάσισαν να δημοσιεύσουν κοινό ποστάρισμα και να ευχηθούν για τα γενέθλια της ομάδας.
Αναλυτικά:
«Ο Άρης γιορτάζει! Μια ημέρα σαν και αυτή πριν 112 χρόνια και συγκεκριμένα το 1914, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στην Καλαμαριά, από Έλληνες μαθητές, σε ένα καφενείο.
Με αφορμή τα σημερινά γενέθλιά του, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ Άρης και ο ΑΣ Άρης προχώρησαν σε κοινό, συλλογικό ποστάρισμα, στέλνοντας ένα μήνυμα για τα 112 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.
«Ο ΑΡΗΣ και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν
112 χρόνια ιστορίας
112 χρόνια πίστης κι αφοσίωσης
112 χρόνια διδασκαλίας αρχών και αξιών
112 χρόνια ΑΡΗ…»
