Το κοινό ποστάρισμα από τον Άρη: «112 χρόνια ιστορίας, πίστης κι αφοσίωσης...»

Ιστορική η 25η Μαρτίου για την ομάδα του Άρη καθώς μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1914, ιδρύεται ο ελληνικός σύλλογος.

Με αφορμή τα 112 χρόνια ιστορίας, η ΠΑΕ η ΚΑΕ και ο ΑΣ αποφάσισαν να δημοσιεύσουν κοινό ποστάρισμα και να ευχηθούν για τα γενέθλια της ομάδας.

Αναλυτικά:

«Ο Άρης γιορτάζει! Μια ημέρα σαν και αυτή πριν 112 χρόνια και συγκεκριμένα το 1914, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στην Καλαμαριά, από Έλληνες μαθητές, σε ένα καφενείο.

«Ο ΑΡΗΣ και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν

112 χρόνια ιστορίας

112 χρόνια πίστης κι αφοσίωσης

112 χρόνια διδασκαλίας αρχών και αξιών

112 χρόνια ΑΡΗ…»