ΠΑΟΚ: Δεν παίζει το «παιχνίδι» της Ντιναμό – Το μήνυμα προς τον κόσμο

ΠΑΟΚ: Δεν παίζει το «παιχνίδι» της Ντιναμό – Το μήνυμα προς τον κόσμο
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Η θέση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ μετά την ανακοίνωση της Ντιναμό Κιέβου δεν ήταν τυχαία. Στον ΠΑΟΚ επιλέγουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μείνουν αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο.

Η ανακοίνωση της Ντιναμό Κιέβου και η ανοικτή έκκληση προς την UEFA δεν αλλάζουν την προσέγγιση του ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (30/7-20:45) στην Τούμπα.

Στη Μικράς Ασίας εκτιμούν ότι οι Ουκρανοί επιχειρούν να μεταφέρουν τη συζήτηση μακριά από το αγωνιστικό κομμάτι, όμως δεν υπάρχει καμία πρόθεση να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή.

Η τοποθέτηση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, μέσω του γραφείου Τύπου, ήταν προσεκτικά διατυπωμένη και με ξεκάθαρο αποδέκτη.

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Το γήπεδο της Τούμπας

«Εμείς το μόνο παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουμε είναι το ποδοσφαιρικό. Σε κανένα άλλο», ήταν το μήνυμα που επέλεξαν να στείλουν οι «ασπρόμαυροι», δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να μπουν σε έναν κύκλο αντιπαράθεσης λίγες ημέρες πριν από ένα παιχνίδι που κρίνει την πρόκριση.

Αυτό είναι και το κλίμα που επικρατεί μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη αποκλειστικά στο πώς η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα παρουσιαστεί έτοιμη για να υπερασπιστεί το προβάδισμα από το Λούμπλιν και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το ίδιο μήνυμα περνά και προς τον κόσμο. Παρότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού στην Τούμπα αναμένεται μία ακόμη δυνατή ποδοσφαιρική βραδιά, αλλά στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι το μεγαλύτερο λάθος θα ήταν να αλλάξει η ατζέντα του αγώνα.

Το ζητούμενο είναι η εξέδρα να αποτελέσει ξανά τη δύναμη της ομάδας, χωρίς να δώσει το παραμικρό δικαίωμα ή να μπει στη λογική που επιχειρεί να δημιουργήσει η Ντιναμό.

Για τους «ασπρόμαυρους», η απάντηση σ’ όλα θα δοθεί εκεί όπου πρέπει: στο χορτάρι της Τούμπας.

@Photo credits: INTIME
     

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