Ο Γιάννης Αναστασίου έδωσε άδεια στους παίκτες του Παναιτωλικού, οι οποίοι θα επιστρέψουν την Παρασκευή (27/3) στο Emileon.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε και πλέον έχουμε τη διακοπή των εθνικών ομάδων, κατά την οποία οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν «ανάσες» ενόψει της συνέχειας σε Play Off και Play Out. Σε αυτό το πλαίσιο ο Γιάννης Αναστασίου έχει δώσει άδεια στους ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού, ώστε να αποφορτιστούν πνευματικά και σωματικά.

Οι παίκτες του Τίτορμου θα επιστρέψουν στο Emileon μετά από τρεις ημέρες, την ερχόμενη Παρασκευή (27/3), όταν επί της ουσίας θα ξεκινήσει η προετοιμασία ενόψει του πρώτου ματς των Play Out, κόντρα στο Ατρόμητο, το οποίο αναμένεται να γίνει το επόμενο Σάββατο (4/4) στο Αγρίνιο.

Αυτές τις ημέρες εκτός Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται οι τέσσερις διεθνείς των Καναρινιών. Ο λόγος για τους Κύπριους Χρίστο Σιέλη - Γιάννη Σατσιά, όπως και για τους νεαρούς Βαγγέλη Νικολάου - Αντριάνο Μπρέγκου, οι οποίοι είναι σταθερά μέλη της Εθνικής Ελπίδων.

Εκτός αποστολής για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έμεινε ο Λάμπρος Σμυρλής, ο οποίος επίσης βρίσκεται πάντα στις κλήσεις, όμως εδώ και έναν μήνα είναι εκτός λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο. Ο νεαρός εξτρέμ βρίσκεται κοντά στην επάνοδό του και με την επιστροφή στις προπονήσεις θα ανεβάσει ρυθμούς.

Από την άλλη, τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Γκούσταβ Γκράναθ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή κόντρα στον Πανσερραϊκό. Το θετικό για τον Γιάννη Αναστασίου είναι πως κανένας ποδοσφαιριστής του δεν θα χάσει το ματς με τους Περιστεριώτες, λόγω καρτών, καθώς στο τελευταίο ματς της regular season δεν «κιτρινίστηκε» κάποιος που ήταν στο όριο.