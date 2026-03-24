Πουρσανίδης: «Πήραμε το μάθημα από πέρυσι, όλα τα παιχνίδια έχουν σημασία»

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΟΦΗ, Ηλία Πουρσανίδη, μετά την κλήρωση των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης εκπροσώπησε τον ΟΦΗ στην κλήρωση για τα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League. O αντιπρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ μίλησε μετά τη διαδικασία και στάθηκε στη σημασία όλων των αναμετρήσεων, ενώ έκανε αναφορά στην περσινή σεζόν που ο Όμιλος δεν πήγε καλά στο «μίνι» πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πως οι Κρητικοί έχουν... διπλή ευκαιρία για έξοδο στην Ευρώπη, καθώς εκτός από τον απόλυτο στόχο του Κυπέλλου, το οποίο δίνει εισιτήριο για τα Play Off του Europa League είναι εφικτός στόχος και η 5η θέση, η οποία οδηγεί στο 2ο προκριματικό του Conference League. Μετά τη διαίρεση των βαθμών η διαφορά του ΟΦΗ από τον Λεβαδειακό μειώθηκε στους πέντε βαθμούς.

Οι δηλώσεις του Ηλία Πουρσανίδη

Για την πορεία πρωταθλητισμού του ΟΦΗ στον δεύτερο γύρο και την ευρωπαϊκή προοπτική που έχει: «Καταρχάς καλή επιτυχία σε όλους, βέβαια δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να έχουν όλες οι ομάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για το 1-4, το 5-8 και τα Play Outs είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα. Υπάρχει ενδιαφέρον για όλες τις θέσεις, όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει και μπορείς να πάρεις αποτελέσματα παντού.

Εμείς έχουμε ενδιάμεσα και το Κύπελλο. Όλοι θα παίξουν με όλους, επειδή όμως υπάρχουν διακοπές εκεί θα φανεί πώς θα διατηρήσει μια ομάδα την καλή της φόρμα. Εμείς τελειώσαμε θετικά την κανονική διάρκεια, αλλά έχουμε ένα κίνητρο παραπάνω να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό για να φτάσουμε δυνατά στον τελικό».

Για το αν τα πρώτα δύο ματς θα είναι παιχνίδια προετοιμασίας όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης: «Έτσι είναι ακριβώς, έχουμε την εμπειρία της περσινής χρονιάς που δεν τη διαχειριστήκαμε καλά. Πήραμε το μάθημα από πέρυσι. Όλα τα παιχνίδια έχουν σημασία για να φτάσουμε όπως πρέπει στον τελικό».