ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα στα Playoffs της Superleague
Γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) το αναλυτικό πρόγραμμα των Playoffs της Stoiximan Superleague για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να γιορτάσει τα 100 χρόνια με τίτλο
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκινάει υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό στην 1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου), ενώ κλείνει το μίνι πρωτάθλημα στην έδρα των «πρασίνων» στις 16-17 Μαϊου.
Για την 2η «στροφή» η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου φιλοξενείται στην Allwyn Arena από την ΑΕΚ (18-19 Απριλίου), ενώ στη συνέχεια περιμένει στο γήπεδο της Τούμπας τον Ολυμπιακό (2-3 Μαϊου). Ακολουθεί το ματς με τους Πειραιώτες στο Φάληρο (9-10 Μαϊου) και η... φιλοξενία της Ένωσης στη Θεσσαλονίκη (12-13 Μαϊου).
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στα Playoffs
1η αγωνιστική
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
3η αγωνιστική
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
4η αγωνιστική
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
6η αγωνιστική
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
