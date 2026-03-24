Το πρόγραμμα της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου στα φετινά Playoffs για τον τίτλο.

Γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) το αναλυτικό πρόγραμμα των Playoffs της Stoiximan Superleague για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να γιορτάσει τα 100 χρόνια με τίτλο

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκινάει υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό στην 1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου), ενώ κλείνει το μίνι πρωτάθλημα στην έδρα των «πρασίνων» στις 16-17 Μαϊου.

Για την 2η «στροφή» η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου φιλοξενείται στην Allwyn Arena από την ΑΕΚ (18-19 Απριλίου), ενώ στη συνέχεια περιμένει στο γήπεδο της Τούμπας τον Ολυμπιακό (2-3 Μαϊου). Ακολουθεί το ματς με τους Πειραιώτες στο Φάληρο (9-10 Μαϊου) και η... φιλοξενία της Ένωσης στη Θεσσαλονίκη (12-13 Μαϊου).

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στα Playoffs

1η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

3η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ