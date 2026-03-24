Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα στα PlayOffs της Superleague

Νότης Χάλαρης
Ελλάδα

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για τη μάχη των play offs στον δρόμο για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος.

Η Stoiximan Superleague πραγματοποίησε την κλήρωση για τα play offs του πρωταθλήματος όπου θα αναδειχθεί το φετινό πρωταθλητής μέσα από τις επόμενες έξι αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα του στην κορυφή και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία όντας στη 2η θέση και στο -2 από την ΑΕΚ, την οποία θα φιλοξενήσει στην πρεμιέρα του mini πρωταθλήματος.

Αυτό θα είναι και το μοναδικό εντός έδρας στον πρώτο γύρο καθώς στη συνέχεια θα αγωνιστεί εκτός έδρας με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Έπειτα θα γίνει το αντίθετο, αφού θα υποδεχθεί τον Δικέφαλο και το «τριφύλλι» και θα κλείσει το πρόγραμμα του στην Allwyn Arena απέναντι στην ΑΕΚ.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play offs:

1η αγωνιστική: Ολυμπιακός-ΑΕΚ
2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
4η αγωνιστική: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
6η αγωνιστική: ΑΕΚ-Ολυμπιακός

@Photo credits: eurokinissi
     

