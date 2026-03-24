Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα στα PlayOffs της Superleague
Η Stoiximan Superleague πραγματοποίησε την κλήρωση για τα play offs του πρωταθλήματος όπου θα αναδειχθεί το φετινό πρωταθλητής μέσα από τις επόμενες έξι αγωνιστικές.
🔴⚪ 📋 Το πρόγραμμα του Θρύλου μας, για τα 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗼𝗳𝗳𝘀 της Stoiximan Super League ! / Olympiacos’ 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗼𝗳𝗳𝘀 fixtures for the #slgr!#Olympiacos #Playoffs #Fixtures pic.twitter.com/OJYhgLKok2— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 24, 2026
Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα του στην κορυφή και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία όντας στη 2η θέση και στο -2 από την ΑΕΚ, την οποία θα φιλοξενήσει στην πρεμιέρα του mini πρωταθλήματος.
Αυτό θα είναι και το μοναδικό εντός έδρας στον πρώτο γύρο καθώς στη συνέχεια θα αγωνιστεί εκτός έδρας με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Έπειτα θα γίνει το αντίθετο, αφού θα υποδεχθεί τον Δικέφαλο και το «τριφύλλι» και θα κλείσει το πρόγραμμα του στην Allwyn Arena απέναντι στην ΑΕΚ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play offs:
1η αγωνιστική: Ολυμπιακός-ΑΕΚ
2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
4η αγωνιστική: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
6η αγωνιστική: ΑΕΚ-Ολυμπιακός
