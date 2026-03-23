Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη μάχη των τριών διεκδικητών του τίτλου, την εικόνα τους στο τέλος της regular season και τους τρεις απρόβλεπτους παράγοντες: Conference League, Κύπελλο και... Παναθηναϊκός.

Ποιος να το περίμενε αυτό το φινάλε! Στα δικά μου μάτια η εντός έδρας ισοπαλία του Ολυμπιακού εναντίον της «μισής» ΑΕΛ Novibet και η ήττα του ΠΑΟΚ από μια ομάδα που δεν είχε νικήσει ούτε σε ένα (!!!) ματς το 2026 (επτά ήττες – τρεις ισοπαλίες) ήταν οι μεγαλύτερες εκπλήξεις σε ολόκληρη τη regular season. Προφανώς ο καθένας από τους «τρεις» έχει τις αδυναμίες και τα δικά του «όπλα», προφανώς όλα είναι ανοιχτά. Δύσκολα θα βρεθεί ομάδα που δεν θα κάνει ήττα σ' αυτά τα play offs. Δύσκολα θα βρεθεί ομάδα που θα κάνει σερί νικών. Ασφαλώς και θα παίξει το ρόλο του το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αύριο (Τρίτη, 24/3) και ειδικά η εκκίνηση όλων στις δυο πρώτες αγωνιστικές, μέχρι την «άνω τελεία» για τον τελικό Κυπέλλου. Ας επιχειρήσουμε να εξετάσουμε συνοπτικά τα δεδομένα της στιγμής για τους τέσσερις συμμετέχοντες...

AEK σούπερ παραγωγική, με αμυντικές ελλείψεις ωραία αύρα και... Conference League

Η ΑΕΚ έχασε τέσσερις βαθμούς από Βόλο και Ατρόμητο επειδή αμυντικά δεν ήταν προσεκτική. Η παραγωγικότητά της είναι πολύ βελτιωμένη, ο Βάργκα αποδεικνύεται σούπερ χειμερινή κίνηση, η αύρα της είναι η καλύτερη εκ των τριών διεκδικητών, διότι παρέμεινε συσπειρωμένη και στα δύσκολα και στις «στραβές». Στα ντέρμπι δεν είχε καταπληκτικά αποτελέσματα, όμως αναμφισβήτητα βελτιώθηκε στον β' γύρο. Ο Νίκολιτς είναι έως τώρα ο προπονητής της χρονιάς, έπεισε μέχρι και τους Αλμεϊδολάτρεις κι αυτό δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολο ως κληρονομιά, παρότι πέρυσι με τον Αλμέιδα η ΑΕΚ διαλύθηκε: όλοι το χρέωσαν τότε στη διοίκηση, αλλά δεν ήταν η μοναδική υπεύθυνη.

Τι της λείπει; Τα... γνωστά από τις δύο τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Ενας κανονικός αμυντικός χαφ (έστω σαν τον Γιόνσον στα καλά του αν όχι σαν τον πλήρη Σιμάνσκι που τόσο πολύ της λείπει), ένας καλύτερος τρίτος στόπερ από τον Βίντα, δυο ακραίοι μπακ. Βγάζει εύκολα γκολ από πολλούς παίκτες, παράγει με πολλούς τρόπους, έχει αρκετούς εκτελεστές και αρκετούς δημιουργούς. Ομως στα play offs θα παίξουν ρόλο και οι άμυνες. Εχει το Conference League ορθάνοιχτο με δρόμο που μπορεί να είναι πολύ μακρύς κι ένα όνειρο μεγάλο. Η Ευρώπη της έχει ήδη «φτιάξει» τη σεζόν και μπορεί να την ομορφύνει ακόμα περισσότερο αν τα καταφέρει εναντίον της Ράγιο Βαγιεκάνο. Ταυτόχρονα, μπορεί να της προκαλέσει και φθορά στο πρωτάθλημα, ή να της ανεβάσει ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση. Θυμηθείτε το «κύμα» στο οποίο ανέβηκε η Ενωση μετά τις νίκες με Φιορεντίνα, Παναθηναϊκό, Σάμσουνσπορ!

Oλυμπιακός υπό πίεση, με πρόβλημα στο γκολ και τον Μεντιλίμπαρ εκτός «απυρόβλητου»

Ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο «πρέπει» και τη μεγαλύτερη πίεση για το πρωτάθλημα απ' όλους! Είναι ο νταμπλούχος, έχει το υψηλότερο μπάτζετ, είναι ο οργανισμός με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Εκτός νωρίς – νωρίς από το Κύπελλο, υπέρβαση στο Champions League βάσει της ποιότητας του ρόστερ του και της ελάχιστης συνολικής προσφοράς των μεταγραφών, πολύ λιγότερο... γκολ και θέαμα συγκριτικά με πέρυσι. Περισσότερες γκέλες με τους «μικρομεσαίους», λιγότερες νίκες στα ντέρμπι, πρόβλημα στο γκολ. Λιγότερα από ΠΑΟΚ, Λεβαδειακό, ΑΕΚ, μόλις ένα περισσότερο από τον Παναθηναϊκό στη regular season!

Αυτό είναι βασικά το πρόβλημα που του έχει κοστίσει. Παίρνει πια πολύ λίγα γκολ από τους μέσους και τους εξτρέμ του βάσει των ικανοτήτων και των προσδοκιών και παρότι έχει το μικρότερο παθητικό (μόλις 11 γκολ), έχει χάσει την εικόνα του φαβορί που είχε στην αρχή της σεζόν, μέχρι και τη λήξη του πρώτου γύρου. Παίρνει ελάχιστα πράγματα από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου (Κλέιτον, Λουίζ), ίσως να έχει χάσει και τη φλόγα που άναψε πριν από δυο χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον οδήγησε με κεκτημένη ταχύτητα πέρυσι στο νταμπλ και σε έναν «κρύο» αποκλεισμό από την Μπόντο Γκλιμτ. Αν δεν ξεκινήσει καλά στα play offs υπάρχει ορατός ο κίνδυνος μεγάλης εσωστρέφειας (ο Μεντιλίμπαρ εδώ και πολλούς μήνες δεν είναι πια στο απυρόβλητο από οπαδούς και media) διότι... αυτός είναι ο Ολυμπιακός: των άκρων. Κι όταν παίρνει φόρα, φόρα – κατηφόρα, δεν σταματά εύκολα.

ΠΑΟΚ με μέταλλο, χωρίς ποιοτικό βάθος μεσοαμυντικά και... έναν «πονηρό» και επιδραστικό τελικό

Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όμως, έχει δείξει εφέτος τρομερές αντοχές σε περιόδους κρίσης και έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι έχει τους μηχανισμούς και τον χαρακτήρα να το... γυρίζει, όταν οι περισσότεροι τον θεωρούν αουτσάιντερ. Αυτό, βέβαια, δεν θα συμβαίνει πάντα! Εφέτος «σμπαραλιάστηκε» για ενάμιση μήνα από μαζικούς τραυματισμούς, έμεινε εύκολα εκτός Ευρώπης από τη Θέλτα και όταν έδειχνε ότι έχει συνέλθει, τσουπ, σκάει ο άσος από το Βόλο και πέφτουν όλοι «ξεροί», πρώτος ο Λουτσέσκου. Είχαμε επισημάνει και στο παρελθόν πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει τόσο ποιοτικό βάθος στον πάγκο του όσο θα έπρεπε για τρεις διοργανώσεις. Στο Βόλο πλήρωσε αυτό ακριβώς το πρόβλημα, αλλά κι αυτή την «άνεση» που εξωτερικεύει σε μερικά παιχνίδια εναντίον των «μικρομεσαίων», παρότι την έχει πατήσει τη μπανανόφλουδα πολλάκις!

Ο Δικέφαλος έχει σούπερ μεσοεπιθετική γραμμή (ακόμα κι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μια χαρά του «βγαίνει» ως μεταγραφή), αλλά μοιάζει μια ομάδα 14-15 παικτών. Αν λείπουν πολλοί από τους 15, υπάρχει πρόβλημα. Στα ντέρμπι ήταν ο καλύτερος εφέτος, εκτός έδρας έχει δείξει ότι δεν «μασάει» (και λογικό, διότι τα προηγούμενα χρόνια ήδη τα είχε καταφέρει αρκετές φορές με Παναθηναϊκό – Ολυμπιακό, πέρυσι και με την ΑΕΚ), όμως έχει κι αυτός την πίεση του «πρέπει» στα 100 χρόνια του. X Factor ο τελικός του Κυπέλλου, μετά τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου. Αν το πάρει, όλα καλά και έξτρα ώθηση για το πρωτάθλημα. Αν το χάσει, όμως, πολύ «χλωμός» ο τίτλος, ακόμα κι αν έχει βρεθεί στην πρώτη θέση που λέει ο λόγος...

Παναθηναϊκός εξαρτώμενος από τον Τεττέη, τον τελικό και τις δύο πρώτες αγωνιστικές

Ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτόν τον τελικό: αν τη σηκώσουν την κούπα οι Κρητικοί, πάει ολοταχώς για Conference League. Αν όχι, εξασφαλίζει το Europa League και ανάλογα με τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγωνιστικών, θα διαμορφωθεί το περιβάλλον για το αν θα έχει έστω ελάχιστες πιθανότητες για την τρίτη θέση. Μεγάλο ερώτημα ο Παναθηναϊκός στα play offs! Σίγουρα θα το παλέψει πολύ στα πρώτα δύο ματς. Αν πάρει καλά αποτελέσματα θα το δουν και οι παίκτες πιο «ζεστά» αυτό το τουρνουά των έξι ντέρμπι. Αν ξεκινήσει με αποτυχίες, δύσκολο να σηκώσει κεφάλι και να μαζέψει πάρα πολλούς βαθμούς σε ματς στα οποία οι αντίπαλοι θα «καίγονται».



Ετσι όπως παίζει πια στα «μεγάλα» ματς είναι δύσκολο να τον απειλήσεις με πολλές μεγάλες φάσεις και εξαρτάται πάρα πολύ από τον Ανδρέα Τετέι. Θα μπορούσε να πει κάποιος όσο και ο Ολυμπιακός από τον Ελ Καμπί. Αλλο σταθερό σημείο αναφοράς στο σκοράρισμα δεν έχει, όμως γκολ έχει πάρει απ΄ όλους τους τελευταίους δύο μήνες: Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι, Αντίνο, Σάντσες, Μπακασέτα, Κοντούρη: όχι στα ντέρμπι! Η επιστροφή του Τσιριβέγια ενισχύει την ποιότητα της μεσαίας γραμμής του, στα άκρα της επίθεσης έχει πολλές επιλογές, αν αντέξουν οι Κυριακόπουλος – Καλάμπρια και οι 3-4 διαθέσιμοι στόπερ, με τον τρόπο που αγωνίζεται πιθανότατα θα κόψει αρκετούς βαθμούς, υπό την προϋπόθεση το ηθικό να είναι ακμαίο και να μην τον πάρει από κάτω εξ' αρχής.