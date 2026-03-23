ΑΕΚ: Η υποδοχή της εθνικής Αλβανίας στον Πήλιο

Newsroom
Πήλιος

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ Σταύρος Πήλιος ξεκίνησε προπονήσεις με την εθνική Αλβανίας.

Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκαν τον Σταύρο Πήλιο στην εθνική Αλβανίας. Ο ταλαντούχος αριστερός μπακ της ΑΕΚ βρέθηκε στην Αλβανία με τον Θωμά Στρακόσια κι έκανε την πρώτη του προπόνηση.

Ο Πήλιος τέθηκε στη διάθεση του Σιλβίνιο για τα δύο σημαντικά ματς του Μαρτίου, όπου η Αλβανία θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Η Αλβανία στις 26 του μήνα θα παίξει με την Πολωνία στον ημιτελικό κι αν νικήσει, θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουκρανία - Σουηδία.

Βίντεο της ομοσπονδίας της Αλβανίας με τον Πήλιο.

 

@Photo credits: INTIME, Δημοσθένης Καμσής
     

