ΑΕΚ: Η υποδοχή της εθνικής Αλβανίας στον Πήλιο
Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκαν τον Σταύρο Πήλιο στην εθνική Αλβανίας. Ο ταλαντούχος αριστερός μπακ της ΑΕΚ βρέθηκε στην Αλβανία με τον Θωμά Στρακόσια κι έκανε την πρώτη του προπόνηση.
Ο Πήλιος τέθηκε στη διάθεση του Σιλβίνιο για τα δύο σημαντικά ματς του Μαρτίου, όπου η Αλβανία θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.
Η Αλβανία στις 26 του μήνα θα παίξει με την Πολωνία στον ημιτελικό κι αν νικήσει, θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουκρανία - Σουηδία.
Βίντεο της ομοσπονδίας της Αλβανίας με τον Πήλιο.
