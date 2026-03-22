Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) του Παναιτωλικού με τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να κλείσει νικηφόρα την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, καθώς «κόλλησε» στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο. Τα Λιοντάρια με τον βαθμό έπιασαν στους 17 βαθμούς τον Αστέρα AKTOR και υπερτερούν στην ισοβαθμία.

Ο Τίτορμος ήταν ανώτερος σε όλο το ματς και είχε πολλές ευκαιρίες, με κύριο εκφραστή τον Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος στο 31ο λεπτό είχε δοκάρι με δυνατό σουτ έπειτα από γύρισμα του Αποστολόπουλου.