Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός Τα highlights του ματς (vid)
Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να κλείσει νικηφόρα την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, καθώς «κόλλησε» στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο. Τα Λιοντάρια με τον βαθμό έπιασαν στους 17 βαθμούς τον Αστέρα AKTOR και υπερτερούν στην ισοβαθμία.
Ο Τίτορμος ήταν ανώτερος σε όλο το ματς και είχε πολλές ευκαιρίες, με κύριο εκφραστή τον Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος στο 31ο λεπτό είχε δοκάρι με δυνατό σουτ έπειτα από γύρισμα του Αποστολόπουλου.
