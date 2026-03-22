Αντωνόπουλος: «Πρέπει να κάνουμε υπέρβαση»

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ως ουραγός. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου ηττήθηκε με 2-1 από τον Παναθηναϊκό στην Τρίπολη και την «έπιασε» ο Πανσερραϊκός, ο οποίος υπερέχει στην ισοβαθμία.

Ο κόουτς των Αρκάδων στις δηλώσεις του στη NOVA τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να κάνει υπέρβαση για να παραμείνει στην κατηγορία. Θυμίζουμε πως η 12η ΑΕΛ Novibet είναι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο. Το ξέραμε. Με τα παιδιά είπαμε στα αποδυτήρια, πριν ξεκινήσει ότι το ματς θα κριθεί στις λεπτομέρειες και πως αυτές θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και να μην τις υποστούμε εμείς.

Δυστυχώς, δύο πέναλτι, δύο κακές στιγμές για εμάς, όχι ατομικά λάθη, έφεραν την ομάδα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και όταν είσαι 2-0 πίσω στο σκορ από τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.

Κάναμε όμως μια καλή προσπάθεια, μετά το γκολ, πιέσαμε και ρισκάραμε λίγο παραπάνω. Δεν καταφέραμε τίποτα αλλά τα παιδιά προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν νομίζω ότι έφταιξε κάτι συγκεκριμένο, απλά αυτές οι λεπτομέρειες δεν ήταν μαζί μας σήμερα».

Για τα νεαρά παιδιά που παίρνουν χρόνο συμμετοχής: «Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η ομάδα είναι σε μια δύσκολη στιγμή και τα παιδιά αυτά δεν έχουν τις απαιτούμενες εμπειρίες, άρα γίνονται πιο δύσκολο το έργο τους αλλά κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια κι αυτά για να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι η παραμονή. Πρέπει όμως κι αυτά τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία».

Για τα Play Out και τους 10 τελικούς: «Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, μη γελιόμαστε. Πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση. Ομως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εχουμε ευτυχώς δύο εβδομάδες μπροστά μας για να ηρεμήσουμε και να διορθώσουμε κάποια πράγματα.

Ωστόσο, τα παιχνίδια που έρχονται περιμένουμε ότι θα είναι απαιτητικά, ψυχοφθόρα αλλά θα παλέψουμε μέχρι τέλους για την παραμονή μας. Πρέπει να αφήσουμε όσα έχουν γίνει πίσω και να προετοιμαστούμε για τους 10 αυτούς τελικούς».