Με δυο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο - που κέρδισε και εκτέλεσε κατά σειρά - ο Ανδρέας Τεττέη, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη με 2-1, κλείνοντας με νίκη τη regular season.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το διπλό στην έδρα του Αστέρα Aktor με 2-1 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague χωρίς να εντυπωσιάσει. Τα γκολ σημείωσαν οι Ζαρουρί και Τεττέη από το σημείο του πέναλτι ενώ οι Αρκάδες μείωσαν προς το φινάλε του αγώνα μ' ένα απίθανο αυτογκολ του Ίνγκασον.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος χρησιμοποίησε ένα 3-4-3 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Χατζηεμμανουηλίδης βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια. Οι τρεις στόπερ μπροστά του ήταν οι Αλάγκμπε, Σίπτσιτς και Λάσκαρης. Ως φουλ μπακ δεξιά ξεκίνησε ο Δεληγιαννίδης και αριστερά ο Σιλά.

Στη μεσαία γραμμή βρέθηκε οι Αλμύρας και Μούμο. Τα δύο εξτρέμ ήταν οι Εμμανουηλίδης και Κέτου ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Όκο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συνέχισε με το 3-4-2-1 που έχει καθιερώσει. Ο Λαφόν ήταν κάτω από την εστία. Στην τριάδα μπροστά του βρέθηκαν οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Τουμπά ενώ ως φουλ μπακ έπαιξαν δεξιά ο Κώτσιρας και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Τσιριβέγια και Σιώπης ενώ μπροστά τους έπαιξαν οι Αντίνο και Ζαρουρί. Στην κορυφή της επίθεσης διατηρήθηκε ο Τεττέη.

Βρήκε δύο φορές τη λύση από την άσπρη βούλα ο Παναθηναϊκός

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν αρκετά νωθρά στο παιχνίδι, απόδειξη αυτού πως η πρώτη ευκαιρία δημιουργήθηκε στο 14ο λεπτό, όταν ο Εμμανουηλίδης πέρασε τον Τουμπά και σούταρε, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε.

Τρία λεπτά μετά ο Παναθηναϊκός απάντησε με τους Ζαρουρί και Τεττέη. Λάθος του Μούμο, αντεπίθεση με τον Σιώπη, που έφτασε μέχρι την αντίπαλη περιοχή, άργησε και δεν βρήκε χώρο να σουτάρει, έσπασε στον Ζαρουρί, εκείνος σούταρε, ο Τεττέη έβαλε το πόδι του, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και πήρε πορεία προς τα δίχτυα, αλλά ο Χατζηεμμανουήλ πρόλαβε κι έδιωξε.

Στο 23' ήταν και πάλι η σειρά των Αρκάδων να απειλήσουν, αλλά το σουτ του Κέτου έπειτα από την κεφαλιά του Σίπτσιτς σε κόρνερ, βρήκε πάνω σε σώμα αμυνόμενου. Τελικά έξι λεπτά μετά ο Παναθηναϊκός βρήκε τη λύση κι άνοιξε το σκορ. Ωραία ατομική προσπάθεια του Τεττέη πάνω στον Λάσκαρη, ο οποίος τον κλώτσησε στην προσπάθειά του να τον μαρκάρει. Ο Ζαρουρί ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε για το 0-1.

Στο 36' το «τριφύλλι» απείλησε και πάλι με τον Μαροκινό σκόρερ. Ο Κυριακόπουλος του πέρασε ωραία τη μπάλα στην καρδιά της περιοχής του Αστέρα, εκείνος σούταρε, αλλά η μπάλα βρήκε στον Σιλά και πήγε κόρνερ.

Δύο λεπτά μετά ο Όκο απείλησε από στατική φάση με το κεφάλι, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε. Τελικά οι «πράσινοι» βρήκαν και δεύτερο γκολ από μία ανέλπιστη φάση.

Σ' ένα γύρισμα του Κυριακόπουλου στη γωνία της περιοχής, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Δεληγιαννίδη και μετά από παρέμβαση του VAR, ο Παπαπέτρου καταλόγισε πέναλτι.

Εκτελεστής αυτή τη φορά ήταν ο Τεττέη, ο οποίος δεν λάθεψε κι αυτός με τη σειρά του κι «έγραψε» το 0-2.

Ο Ίνγκασον «ζωντάνεψε» άθελά του ένα... τελειωμένο παιχνίδι

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός έχοντας κάνει τη δουλειά του στο πρώτο, έστω και χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο, δεν άλλαξε κάτι στο στυλ του.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν ακόμα πιο κακός και οι ευκαιρίες ελάχιστες. Ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα τρίτο γκολ από μία στατική φάση με τον Τεττέη στο 56ο λεπτό, όμως εκείνο ακυρώθηκε έπειτα από υπόδειξη οφσάιντ μέσω VAR.

Οι συνεχείς διακοπές για αλλαγές και τραυματισμούς δεν άφησαν το παιχνίδι να βρει καθόλου ρυθμό στο δεύτερο μέρος, στο οποίο ο Αστέρας Aktor πατούσε λίγο καλύτερα, ως αποτέλεσμα ίσως και του εφησυχασμού των «πρασίνων».

Μέχρι το 82ο λεπτό το μόνο αξιοσημείωτο που είχε συμβεί ήταν μία εκτέλεση φάουλ του Έντερ, που πέρασε άουτ στο 63'. Τότε όμως συνέβη το αναπάντεχο. Ο Έντερ έκανε μία σέντρα, ο Ίνγκασον ξεκίνησε να πηγαίνει προς τον αποδέκτη χωρίς να κοιτάει κι έτσι η μπάλα βρήκε στην πλάτη του και κατέληξε στην κενή εστία, αφού ο Λαφόν είχε ξεκινήσει να βγαίνει προς την πορεία της. Έτσι ο Αστέρας μείωσε σε 1-2 και μπήκε ξανά στο ματς.

Σαν να μην έφτανε αυτό για τον Παναθηναϊκό στο 90+2' ο Ερνάντεθ αποχώρησε τραυματίας ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ είχε κλείσει τις αλλαγές του κι έτσι αναγκάστηκε να τελειώσει το παιχνίδι με δέκα παίκτες.

Στο 90+8' ο Αστέρας Aktor είχε τη στιγμή του, όταν ο Έντερ γέμισε από ένα φάουλ, ο Μακέντα πήρε την κεφαλιά στέλνοντας τη μπάλα προς τα πίσω, ένας συμπαίκτης του προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας με προβολή και να τη στείλει στην εστία, όμως δεν τα κατάφερε τελικά.

Κάπως έτσι το 2-1 παρέμεινε μέχρι το φινάλε και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη μειώνοντας τη διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στους οκτώ και εννιά βαθμούς αντίστοιχα. Ο Αστέρας από την άλλη είδε τον τελευταίο Πανσερραϊκό αν τον φτάνει στους 17 βαθμούς και την ΑΕΛ που βρίσκεται από πάνω του να αποσπάται στο +6.

MAN OF THE MATCH: Ανδρέας Τεττέη. Θα μπορούσε στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού αυτή η κατηγορία να έχει μόνιμα το όνομά του. Κέρδισε το πέναλτι που άνοιξε το σκορ με ατομική ενέργεια. Ευστόχησε στο πέναλτι το δεύτερο, καθαρίζοντας το ματς και ήταν ξανά εξαιρετικός στη κορυφή της επίθεσης του Τριφυλλιού.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ανάς Ζαρουρί. Καλό παιχνίδι από τον Μαροκινό εξτρέμ. Δημιούργησε την ευκαιρία του Τεττέη στο πρώτο μέρος, σκόραρε με πέναλτι το 1-0 και ήταν από τους λίγους της δημιουργίας που βρέθηκαν σε καλή βραδιά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστο, ήταν λες και το Τριφύλλι... έφυγε από το γήπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια τελειωμένη υπόθεση να γίνει ντέρμπι στα τελευταία λεπτά, μετά το αυτογκόλ του Ίνγκασον.

Η ΓΚΑΦΑ: Ίνγκι Ίνγκασον. Γύρισε πλάτη στη μπάλα, δεν είδε πως αυτή πήγαινε πάνω του, δεν είδε την κίνηση του Λαφόν να μπλοκάρει και πέτυχε ένα αυτογκόλ που άγχωσε στα τελευταία λεπτά τον Παναθηναϊκό.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Παπαπέτρου υπέδειξε ορθά στο πρώτο μέρος, δύο φορές την εσχάτη των ποινών υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Λάσκαρης καθαρά ανέτρεψε τον Τεττέη, όπως ξεκάθαρο ήταν και το χέρι του Δεληγιαννίδη στη προσπάθεια του Κυριακόπουλου, όπου τον βοήθησε το VAR για να δει σωστά την φάση. Ορθά ακυρώθηκε ως οφ-σάιντ το γκολ του Τεττέη στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: O Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από την Μπέτις και επέστρεψε στις νίκες, αξιοποιώντας το θετικό πρώτο του ημίχρονο.

Συνθέσεις:

Αστέρας Aktor (πρ. Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Λάσκαρης, Δεληγιαννίδης, Σίλα (86' Πομόνης), Αλμύρας (86' Γραμμένος), Μούμο (64' Έντερ), Εμμανουηλίδης (70' Μίτροβιτς), Όκο (64' Μακέντα), Κέτου.

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον (84' Τσέριν), Τουμπά, Κώτσιρας (65' Παντελίδης), Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης (84' Τζούρισιτς), Αντίνο (71' Γιάγκουσιτς), Ζαρουρί, Τεττέη (71' Πάντοβιτς).