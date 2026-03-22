Γρηγορίου: «Κάναμε 34 τελικές και δεν σκοράραμε»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στην αφλογιστία του Άρη, στην απογοήτευση του κόσμου αλλά και σ’ αυτό που δεν του άρεσε στο πρώτο ημίχρονο στην ήττα από τον ΟΦΗ.

Φανερά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, ο προπονητής του Άρη υποστήριξε αρχικά ότι… «επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση. Δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Άλλαξε πάλι όλη την επιθετική γραμμή, είναι εξάλλου οι μόνες αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε γιατί μεσοαμυντικά δεν υπάρχει καμία αλλαγή και δεν μπορούμε να φρεσκάρουμε τίποτα, ούτε να αλλάξουμε σχηματισμό. Θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Η στατιστική έχει ένα ενδιαφέρων στοιχείο. Κάναμε 34 σουτ τα οποία κόπηκαν ή δεν κατέληξαν σε γκολ. Κι ενώ δώσαμε έμφαση στο επιθετικό κομμάτι για να παράξουμε γιατί αποτελούσε πρόβλημα σε όλη τη χρονιά δεν σκοράραμε. Έχουμε τη δεύτερη χειρότερη επίθεση μετά τον Πανσερραϊκό παρά την ποιότητα που διαθέτουμε. Καμία φορά τα νούμερα λένε πολλά από μόνα τους», είπε αρχικά και συμπλήρωσε.

«Ο αντίπαλος σκόραρε πρώτος με τις λίγες ευκαιρίες που έκανε κι έτσι μπήκαμε σε διαδικασία να κυνηγάμε το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά αλλά δεν καταφέραμε είτε να ισοφαρίσουμε ή μετά να ξαναμπούμε στο παιχνίδι μετά το δεύτερο γκολ του ΟΦΗ. Είναι μια ήττα που στεναχωρεί άπαντες και περισσότερο τον κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος. Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι μαχητής και δεν το λέω για ψυχολογικούς λόγους. Με τον έναν ή άλλο τρόπο, είμαστε στα Playoff στο 5-8 και θα έχουμε την ευκαιρία σ’ αυτές τις 14 ημέρες να δουλέψουμε σαν ομάδα με τους παίκτες που επανέρχονται. Ευελπιστώ ότι αρχικά θα έχουμε ανταγωνισμό στην προπόνηση γιατί όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός καθώς οι έξι από τους 11 κοιτάς μην τραυματιστούν στην προπόνηση, αυτό δεν είναι το ιδεατό για κάθε προπονητή».

Σε ερώτηση για τον σχηματισμό με τον οποίον ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Κριστιάν Κουαμέ στη θέση «10», απάντησε ότι… «θέλαμε βασικά να αποφύγουμε την πίεση του ΟΦΗ και να μεταφέρουμε την μπάλα μπροστά για μια φάση τεσσάρων εναντίον τεσσάρων. Θέλαμε τον Κουαμέ με τον Μορόν για να μείνει η μπάλα μπροστά και παράλληλα να πλαγιοκοπήσουμε και να περάσουμε την μπάλα στην περιοχή. Δεν βγήκε στον βαθμό που ήθελα. Συν τοις άλλοις ο Γκαρέ θα έπρεπε να επανέλθει στη φυσική θέση του για να πάρουμε περισσότερα πράγματα από το συγκεκριμένο παιδί. Δεν έκανα αλλαγή στο ημίχρονο γιατί θέλαμε να αλλάξουμε τακτικά τα πράγματα και μπήκαμε καλύτερα αλλά η ομάδα διαθέτει τέσσερα φορ, άρα λοιπόν σε εντός έδρας παιχνίδι θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τουλάχιστον τα δύο από τα τέσσερα αλλά δε νομίζω ότι αυτό συνετέλεσε στη διαμόρφωση του σκορ».

Ρωτήθηκε για το κακό πρώτο ημίχρονο κι αν ήταν ζήτημα σχηματισμού. «Είχαμε πρόβλημα στο οργανωμένο πρέσινγκ ακόμη κι όταν ήμασταν με υπεραριθμία. Ο αντίπαλος είχε καλύτερες λύσεις… Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν ήταν θέμα σχηματισμού. Είναι το πάθος, πώς θα πας στην μπάλα, η ενέργεια που θα έχεις και γενικώς στοιχεία που καθορίζουν τη συμπεριφορά μιας ομάδας. Στο πρώτο ημίχρονο αφήναμε κενά ιδιαίτερα στα άκρα και γενικώς δεν ήμασταν στο επίπεδο που ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο».