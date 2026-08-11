Τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές πρέπει να προστεθούν για τον σχηματισμό αμυντικής γραμμής και στα ονόματα των υποψηφίων προστέθηκε αυτό του Τζόρντι Οσέι Τούτου.

Ο Άρης επένδυσε χρόνο σε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίες είτε δεν κατέληξαν έτσι όπως θα ήθελε (βλέπε Μαζουακού) είτε μοιάζει αδύνατο να ολοκληρωθούν θετικά, όπως αυτή του Όλεγκ Ρέαπτσιουκ. Πλησιάζοντας στα μέσα Αυγούστου και με την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων να πλησιάζει «απειλητικά», πλέον οι «κίτρινοι» δεν έχουν χρονικά περιθώρια. Μια ματιά στο ρόστερ υποδηλώνει την πληρότητα σε μεσαία γραμμή και αντίστοιχη επιθετική, αλλά και την ένδεια επιλογών στην αμυντική γραμμή. Αυτή οδήγησε σε αλχημείες όπως και σε αλλαγές ρόλων σαν την περίπτωση χρησιμοποίησης του Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο κεντρικού αμυντικού.

Πλέον ο Άρης είναι αναγκασμένος να «τρέξει» τις διαδικασίες. Για το κέντρο της άμυνας, μετά την περίπτωση του Ιμπραχίμ Σισέ και αυτή του Λούμπομιρ Σάτκα έχει απομακρυνθεί παρότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει μια ανάσα από συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Αυτή η εξέλιξη υποχρεώνει τους «κίτρινους» να κοιτάξουν άλλα ονόματα της σχετικής λίστας ή να βρουν τρόπο ανατροπής των δεδομένων.

Πηγαίνοντας στα αμυντικά άκρα, είναι δεδομένη η προσπάθεια απόκτησης του Τζερεμί Πετρίς από τη Γούτφορντ. Ο Γάλλος δεξιός full back έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, ξέρει όμως ότι δεν είναι στα πλάνα του τεχνικού επιτελείου ενόψει της επόμενης σεζόν. Η δε Γουότφορντ, έχοντας επενδύσει ένα ποσό 2.000.000 ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του το περασμένο καλοκαίρι, ψάχνει τρόπο ελάφρυνσης του προϋπολογισμού της. Για την πώληση των δικαιωμάτων του θέλει να εξασφαλίσει τα χρήματα που κατέβαλε η ίδια καθώς για τον δανεισμό του επιδιώκει να απεμπλακεί ή να μοιραστεί το ποσό των ετήσιων απολαβών του.

Στη λίστα προστέθηκε κι ένας ακόμη δεξιός full back σε μια υπόθεση η οποία φαίνεται ότι είναι καθαρά στη διακριτική ευχέρεια του Άρη. Πρόκειται για τον 28χρονο δεξιό full back, Τζόρντι Οσέι Τούτου ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπόλτον και παραμένει στην κατηγορία των free agents. Πρόκειται για ένα επιθετικό μπακ – μάλιστα στην πρώτη του χρονιά στο αγγλικό club έπαιζε στο δεξί άκρο της επίθεσης. Ποδοσφαιρικά ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής της Άρσεναλ, με συμμετοχές στη δεύτερη ομάδα για να ακολουθήσουν οι Μπόχουμ, Κάρντιφ, Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο δεύτερο μισό της περιόδου 2023-24 είχε αγωνιστεί (ως δανεικός) στον ΠΑΣ Γιάννινα. Στην τελευταία διετία ήταν στον Μπόλτον στη League One με απολογισμό έξι γκολ και πέντε ασίστ σε 80 αγώνες. Ο Άρης ασχολείται με την περίπτωσή του με τη λογική μιας λύσης η οποία θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στα αμυντικά άκρα.