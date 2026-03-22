Βραδιά που όπως και να την δεις δεν έχεις να κρατήσει τίποτα θετικό για τον Ολυμπιακό ως προς το αγωνιστικό σκέλος. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Τελείωσε το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet και ο Ολυμπιακός είχε 34 τελικές : 7 εξ αυτών προς την εστία του Βενετικίδη (με 7 αποκρούσεις) και 1 δοκάρι. Η ΑΕΛ από την άλλη είχε 2 τελικές και οι 2 προς στην εστία του Τζολάκη. Ένα 0-0 που συνιστά ξεκάθαρα γκέλα για τους Ερυθρόλευκους σε αυτό το χρονικό σημείο αλλά ξέχωρα από το αποτέλεσμα ήταν και η εικόνα που δεν ήταν καλή και ειδικά στο πρώτο 45λεπτο δεν ήταν καθόλου καλή.

Φυσικά δίνεται ένα ξεκάθαρο credit προς τον γκολκίπερ Βεντικίδη που είχε και ορισμένες πολύ δύσκολες επεμβάσεις όπως στην λόμπα του Ποντένσε ή στην διπλή ευκαιρία του Πορτογάλου προς το τέλος. Ωστόσο αυτό δεν αλλάζει την βασική παράμετρο της επιθετικής αναποτελεσματικότητας των Ερυθρόλευκων και με βάση τον αριθμό των φάσεων αλλά και των χαμένων τετ α τετ στην διάρκεια της αναμέτρησης.

Ούτε ένας από την μέση και μπροστά με καλό βαθμό

Τόσο οι μεσοεπιθετικοί όσο και οι επιθετικοί του Ολυμπιακού παίρνουν έναν κάκιστο βαθμό ως προς αυτόν τον αγώνα. Και φυσικά αυτός ο κακός βαθμός αφορά και στο τεχνικό επιτελείο και ως προς την εν γένει διαχείριση του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είτε έπαιζε με έναν φορ και είτε με δύο στην διάρκεια του αγώνα είχε αρκετές περιπτώσεις που οι τελικές επιλογές του είτε σε επίπεδο μεταβιβάσεων είτε από πλευράς τελικών ήταν ιδιαίτερα κακές.

Έχουμε να κάνουμε και με τελικές ακόμα και με φάτσα προς το τέρμα (όπως σε φάσεις με τους Ελ Καμπί και Κλέιτον). Μπορεί θεωρητικά να ισχυριστεί κανείς ότι η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα μέσα από ένα σημείο και μετά και ειδικά στο 2ο μέρος όπου είχε πιο καλή απόδοση επιθετικά ο Ολυμπιακός πλην όμως να δούμε και την αναλογία.

Η ΑΕΛ είχε 2 τελικές. Και οι 2 αυτές τελικές ήταν προς στον στόχο (και αρα προς το τέρμα του Τζολάκη) με την μία να είναι χαμένο τετ α τετ. Ο αριθμός των 34 τελικών είναι ιδιαίτερα μεγάλος για τον Ολυμπιακό και άρα η ποιότητα αυτών των τελικών θα έπρεπε να είχε πολύ πιο μεγάλο ποσοστό και όχι μόνο 7 τελικές προς το αντίπαλο τέρμα.

Το θέμα αυτό δεν είναι τωρινό για τον Ολυμπιακό. Είναι ομάδα που δεν βρίσκει εύκολα το γκολ όσες τελικές και να κάνει. Σε ματς που η μπάλα θα... καίει αυτό το στοιχείο θα είναι το πλέον καθοριστικό και άρα χρειάζεται να αλλάξει... χθες.

Αρκεί να θυμηθούμε πόσα σουτ των Σιπιόν, Μουζακίτη και Ταρέμι ήταν πάνω σε αντίπαλα σώματα. Και εκτός αυτού ως προς το τέλος του αγώνα ο απολογισμός δείχνει ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε και τίποτα ούτε από τις αλλαγές του σε άξονα και επίθεση.

Πρακτικά και πάλι βέβαια δεν τελειώνει κάτι οριστικά ή υπάρχει κάτι που να κρίθηκε. Τώρα υπάρχει το μίνι Πρωτάθλημα - πλέον - με τα ντέρμπι που απομένουν και ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει έναν πολύ πιο καλό αγωνιστικό εαυτό αλλά και χαρακτήρα και μάλιστα σκληρό χαρακτήρα.