Μπενίτεθ: «Μου άρεσε το πρώτο μέρος, στο δεύτερο χάσαμε τον έλεγχο»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος από το πρώτο μέρος που έκανε ο Παναθηναϊκός, όχι όμως και από το δεύτερο που είχε την ομάδα του να έχει χάσει τον έλεγχο.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε έχοντας μία γλυκόπικρη γεύση για το παιχνίδι στο flash interview που ακολούθησε στην κάμερα της NOVA, μετά τη νίκη των «πρασίνων» με 2-1 στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Aktor για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα που είχε το «τριφύλλι» στο πρώτο μέρος, αφού διατηρούσε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και προσπαθούσε παράλληλα να δημιουργήσει βρίσκοντας τελικά τα γκολ που ήθελε.

Στο δεύτερο μέρος είδε τους ποδοσφαιριστές του να μην δείχνουν την ίδια συγκέντρωση και να χάνουν αυτό το «κουμάντο» του ματς, κάτι που εν τέλει έθεσε σε κίνδυνο τη νίκη τους, αφού οι Αρκάδες βρήκαν ένα τυχερό γκολ ενώ ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να τελειώσει το ματς με δέκα παίκτες, μετά τον τραυματισμό του Ερνάντεθ.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

Για τη γεύση που του άφησε το ματς:

«Νομίζω στο πρώτο μέρος το ελέγχαμε απόλυτα, κάτι που δεν κάναμε στο δεύτερο. Αν συνεχίζαμε έτσι όλα θα ήταν καλύτερα. Είδαμε πως έγινε το 2-1 και στο τέλος μπορείς να πει ότι υποφέραμε και λίγο όπως ήρθαν τα πράγματα».

Για το τι του άρεσε και τι όχι:

«Το πρώτο ημίχρονο μου άρεσε γιατί είχαμε τον απόλυτο έλεγχο. Προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε. Καταφέραμε και φτιάξαμε κάποιες φάσεις. Φαινόταν πως το γκολ ερχόταν. Δεν μου άρεσε το δεύτερο μέρος που χάσαμε τον έλεγχο».

Για τα ντέρμπι που έρχονται στα Play Offs:

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Τώρα υπάρχει διάλλειμα. Οπότε θα έχουμε χρόνο για να γυρίσουν κάποιοι παίκτες, που τώρα λείπουν και να εμφανιστούμε έτσι όσο πιο δυνατοί μπορούμε».